Již 19. kolem pokračovala florbalová Národní liga, skupina Západ. Náchod v novém kalendářním roce poprvé uspěl. Na domácí palubovce si vyšlápl na poslední Benešov (8:1). Jaroměř cestovala na západ Čech, kde proti plzeňské Slavii sahala po bodu, ale domů se po prohře 4:5 nakonec vracela zklamaná.

Sestřih utkání Florbal Primátor Náchod - SK Florbal Benešov 8:1. | Video: Florbal Primátor Náchod

V náchodské sportovní hale se během první třetiny hrálo vyrovnané utkání, když oba týmy zaznamenaly po jedné brance. Až v prostřední části dokázali domácí svému soupeři po gólech Knettiga a Špačka odskočit. Poslední třetina už patřila jednoznačně Rytířům, kteří nasázeli dalších pět branek a dokráčeli si pro pohodové vítězství.

Náchodští vyhráli v novém roce vůbec poprvé. „Je to úleva, konečně jsme získali body, které jsme poztráceli. Jsou navíc vydřené, soupeř nám nedal nic zadarmo. Na začátku nám chvilku trvalo, než jsme se srovnali s jeho stylem hry. Benešov hrozil z každé střely, my jsme to naštěstí ve druhé třetině zlomili. Začali jsme proměňovat šance a konec byl čistě v naši režii,“ uvedl náchodský kouč Tomáš Třešňák.

„Tabulka je opravdu našlapaná, po třech prohrách se na nás soupeři dotáhli. Cíl máme však nastavený, víme kolikátí chceme být po základní části. Věřím, že tímto výsledkem se odrazíme k lepším výkonům,“ dodal Třešňák.

Florbal Primátor Náchod - SK Florbal Benešov 8:1

Fakta - branky: 19. J. Mikšovský, 28. Knettig, 35. a 44. Špaček, 45. Matoulek, 49. a 56. Kříž, 58. Rázl – 15. Vorel. Rozhodčí: Brak - Provazník. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:0. Diváci: 75. Zásahy brankářů: Skalický 10 - Zídek 25. Třetiny: 1:1, 2:0, 5:0.

Sokol marně dotahoval

Jaroměř v Plzni ani jednou nevedla, když v utkání pouze dotahovala. V konečném součtu jí nestačily ani dvě branky Hejzlara. Z dlouhého venkovního tripu si tak nepřivezla ani bod.

„Zápas plný osobních soubojů se nám bohužel nepodařilo vyhrát,“ krátce poznamenal vedoucí mužstva Tomáš Křovina.

FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň - TJ Sokol Jaroměř 5:4

Fakta - branky: 5. Šimeček, 18. Konrady, 23. Jeníček, 37. Štědrý, 43. Stejskal – 16. Kroupa, 26. a 60. Hejzlar, 30. Kuštan. Rozhodčí: John – Starý. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. Diváci: 82. Zásahy brankářů: Dolák 23 - Völgyi 30. Třetiny: 2:1, 2:2, 1:1.

