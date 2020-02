Složení – Černý tým: Jan Andrejs, Patrik Vostřes, Matyáš Dušek, Jakub Havalec, Tonda Vítek, Patrik Seidel a Samuel Novotný. Zelený tým: Dominik Krpálek, Diana Krpálková, Tomáš Sychrovský, David Slanina, Jakub Maršálek, Šimon Bis, Filip Doležal a Pavel Dinh.

Starší kluci z černého týmu postupně porazili všechny mužstva (Jičín III, Náchod II, Jičín I, Duklu Praha a Jičín II) a zaslouženě v turnaji zvítězili a to s minimem obdržených branek. Zelený tým převážně z mladších borců se v prvním zápase utkal s Duklou Praha, které po dobrém výkonu podlehl, dále nestačil ve vzájemném zápase, ale všichni věřili, že první výhra v turnaji se blíží. Kluci se dočkali a v dalším zápase porazili Jičín III 6:3, to jim dodalo chuť dál vítězit a to odnesl silnější tým Jičína II, kterého v dramatickém závěru přehráli 9:8. (sl, vlk)