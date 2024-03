Velký úspěch. Florbalisté Náchoda postoupili přes Panthers Praha do finále Národní ligy, skupiny západ! Svěřenci trenéra Tomáše Třešňáka zvládli dramatickou koncovku rozhodujícího pátého duelu, v Rudné vyhráli 6:5 po prodloužení a mohou se těšit na souboj se Slavií Plzeň.

Sestřih zápasu Panthers Praha - Florbal Primátor Náchod 5:6 p.p. | Video: Florbal Primátor Náchod

Rytíři měli téměř jako vždy skvělý vstup do utkání a první třetinu ovládli po gólu Jonáše Miškovského a dvou trefách Filipa Čápa 3:1. „Pantery jsme opět zaskočili, vedli jsme, ale bohužel jsme to zase nedokázali. Soupeř vabank hrou, kterou neměl co ztratit, dorovnal,“ hodnotil kouč Třešňák. A opravdu. Náchod šel v druhé třetině do vedení už 4:1, ale domácí favorit dokázal do sirény snížit na rozdíl jediné branky a na začátku poslední periody vyrovnal Zelinka.

Rozuzlení nesmírně vyrovnané a dramatické série, která musela fanoušky bavit, přineslo prodloužení posledního zápasu. V čase 69:07 se náchodským hrdinou stal David Špaček, který zajistil Východočechům postup do finále! Mužem zápasu se pak stal gólman Vlastimil Skalický, který pochytal 31 střel soupeře.

„Velké díky hráčům za to, jak tuto sérii zvládli. Do ní jsme nedokázali Pantery nikdy porazit, ale tento tým ukázal neskutečnou sílu, morál a pracovitost, za což byl nakonec odměněn,“ uvedl nadšený Třešňák a dodal: „Vygradování série jak řemen a před skvělým publikem. Velká poklona našemu fanklubu za podporu, vytvořili neskutečnou atmosféru. Užijeme si to a moc se těšíme na finále.“

Soupeřem náchodských florbalistů ve finále bude vítěz základní části FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň. První dva duely se na západě Čech budou hrát už o víkendu. V sobotu i v neděli se bude začínat od 18 hodin.

Panthers Praha - Florbal Primátor Náchod 5:6 p.p.

Fakta - branky: 13. Lombino, 29. Wojnar, 30. Štrobach, 39. Vejlupek, 45. Zelinka - 5. J. Mikšovský, 14. a 14. Čáp, 24. a 70. Špaček, 33. Langpaul. Rozhodčí: Benačan – Šaroch. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 250. Zásahy brankářů: Kobza 15 - Skalický 31. Třetiny: 1:3, 3:2, 1:0 – 0:1. Konečný stav série: 2:3.