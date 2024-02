Jubilejní 20. kolo přineslo ve florbalové Národní lize, skupině Západ východočeským klubům radost. Náchod si s chutí zastřílel a Kobylisům uštědřil vysoký debakl 16:2. Jaroměřský Sokol zase přehrál 10:5 Králův Dvůr. Hattrickem se blýskl Michal Nožička.

Sestřih zápasu: Náchod - Kobylisy. | Video: Florbal Primátor Náchod

Náchodští Rytíři rozhodli o výsledku zápasu už během první třetiny, kdy se prosadili čtyřikrát. Po dvou periodách vedli už 10:0! Ani to jim však nestačilo a i v poslední části ve střeleckém galapředstavení pokračovali.

„Výsledek odpovídá našemu výkonu, který byl od první minuty na velmi vysoké úrovni. Zaslouženě jsme dominovali v celém utkání a nedali jsme soupeři nejmenší šanci na jakýkoliv bodový zisk,“ pochvaloval si náchodský kouč Tomáš Třešňák.

Nejlepším hráčem byl podruhé v řadě zvolen Daniel Kříž. „Daří se nám v týmu, máme dobrou souhru a šlape to. Do utkání jsme vstoupili s tím, že ho chceme vyhrát, pak už to šlo samo. Měli jsme dobré rozhodování a máme zasloužené tři body,“ okomentoval dvacetiletý produktivní útočník.

Florbal Primátor Náchod - Florbal TJ Kobylisy 16:2

Fakta - branky: 5. Svoboda, 12. Kříž, 12. Vysoký, 17. Čáp, 24. Macháček, 32. Kříž, 34. a 45. Špaček, 35. Matoulek, 38. J. Mikšovský, 39. Knettig, 42. a 44. Kubásek, 51. a 58. M Mikšovský, 58. Rázl - 46. Rychetský, 52. Štipka. Rozhodčí: D. Bezucha – M. Bezucha. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:1. Diváci: 85. Zásahy brankářů: Skalický 18 - Paleček 12, Molčan 20. Třetiny: 4:0, 6:0, 6:2.

Sokol zlomil soka v závěru

Zajímavá podívaná byla k vidění v Jaroměři. Domácí tam s předposledním celkem Národní ligy po první dvacetiminutovce prohrávali 0:1. Do prostřední části ale vlétli jako uragán a čtyřmi góly se dostali do vedení 4:1. Vypadalo to, že je rozhodnuto, ale opak byl pravdou.

Králův Dvůr ještě do sirény srovnal a začínalo se od znovu. Odpor hostujícího celku zlomily až dva jaroměřské góly z 52. a 53. minuty a Sokol si nakonec dokráčel pro vysokou výhru.

„Po našem špatném začátku, kdy jsme darovali soupeři vedení, jsme zabrali a měli zápas ve vlastní režii. Bohužel se nám hodně nevydařil závěr druhé třetiny a zbytečně jsme pustili soupeře do hry. Hráči v tu chvíli přestali plnit pokyny. Naštěstí se závěr zápasu povedl,“ zhodnotil vedoucí mužstva Jaroměře Tomáš Křovina.

TJ Sokol Jaroměř - T.B.C. Králův Dvůr 10:5

Fakta - branky: 21., 25. a 52. Nožička, 24. Kroupa, 30. Sedláček, 41. a 53. Krigovský, 57. a 60. Hejzlar, 60. Janeček – 9., 31., 35. a 36. Urbánek, 47. Veinfurter. Rozhodčí: Rousek – Sochůrek. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 91. Zásahy brankářů: Völgyi 13 - Křeček 19. Třetiny: 0:1, 4:3, 6:1.

Příští neděli se oba východočeské celky představí venku. Náchod vyzve od 17 hodin ve sportovní hale Tuřany Troopers. Jaroměř začne o hodinu déle v Písku.

Kompletní informace o Národní lize, skupině Západ