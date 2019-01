Trutnovsko, Náchodsko – Zápasy čtvrtého kola pokračovala Hlavní ligová soutěž šipkařských družstev.

Ilustrační foto | Foto: GetPhoto/Salajka Martin

V Extralize překvapivě vysokým skórem 17:1 deklasoval lídr tabulky jičínský Lucky Darts A tradičního účastníky nejvyšší soutěže tým U Bicana Hostinné. Bez bodu na chvostě zůstává nadále jičínská Sabotage, která v derby s nováčkem Starokatapramenem prohrála 12:6.



V béčkových ligách se nejvyrovnanější duely sehrály v Horním Maršově a v Josefově. V prvním případě se ze zisku dvou bodů za výhru v prodloužení radovala domácí Stará hora Horní Maršov, která zdolala 10:9 favorizovaný Rally bar Vrchlabí. Ve druhém případě, v přímém souboji o třetí příčku, domácí celek Kremlíci Josefov naopak v prodloužení podlehl, a to úpickým Lumírkovcům.



Ve východní skupině D ligy poprvé prohrály Grizzly Chotěvice, které nestačily výsledkem 10:8 na toho času až šestý celek tabulky Máj Hostinné.



A Extraliga: Cukrárna Náchod – Lucky Darts Jičín B 6:12, Lucky Darts Jičín A – U Bicana Hostinné 17:1, Republika Úpice – U Vlčků Rtyně 10:8, Starokatapramen Jičín – Sabotage 05 Jičín 12:6, Baník Žacléř – Kobry Trutnov 12:6.

1. Darts Jičín A 4 4 0 0 0 60:12 12

2. Baník Žacléř 4 3 0 1 0 44:29 10

3. Darts Jičín B 4 2 0 2 0 43:31 8

4. Republika Úpice 4 2 0 0 2 27:45 6

5. U Vlčků Rtyně 4 1 1 0 2 38:35 5

6. Star. Jičín 4 1 1 0 2 36:37 5

7. Kobry Trutnov 4 1 1 0 2 31:42 5

8. Hostinné 4 1 1 0 2 28:45 5

9. Cukr. Náchod 4 1 0 1 2 34:39 4

10. Sabotage Jičín 4 0 0 0 4 23:49 0

B liga: Dřevěnka Plus Broumov – Sokolíci Červený Kostelec 10:8, Kremlíci Josefov – Lumírkovci Úpice 9:10, Podskaláci Úpice – Sparta Úpice 6:12, Vlci ze Lhoty – SLZA z Podskalky Úpice 11:7.

1. Sokolíci Č. Kost. 4 3 0 0 1 48:24 9

2. Dř. Plus Broumov 3 3 0 0 0 39:15 9

3. Lumírkovci Úpice 4 2 1 0 1 36:37 8

4. Kremlíci Josefov 3 2 0 1 0 31:24 7

5. Prima Č. Skalice 2 1 0 0 1 18:18 3

6. Vlci ze Lhoty 3 1 0 0 2 20:34 3

7. Sparta Úpice 4 1 0 0 3 29:43 3

8. SLZA Úpice 3 0 1 0 2 24:31 2

9. Podskaláci Úpice 4 0 0 1 3 27:46 1

C liga východ: Černý Sup Hajnice – Partyzánky z Chmelnice Úpice 11:7, Černý Sup Starý Rokytník – Medvědi Velký Třebešov 10:9, Dřevěnka Broumov – Dřevěnka Plus Broumov C 12:6, Lumírkovy děti Úpice – Zifčák Úpice 6:12, Piráti od Vlčků Rtyně – Cukrárna Náchod B 9:10, Prima Plus Česká Skalice – Dřevěnka Plus Broumov B 10:9.

1. Č. Sup Hajnice 4 4 0 0 0 54:18 12

2. Zifčák Úpice 4 3 1 0 0 44:29 11

3. Dř. Broumov 4 2 2 0 0 42:32 10

4. Prima Plus Č. Sk. 4 2 1 0 1 40:33 8

5. Č. Sup St. Rok. 4 2 1 0 1 39:34 8

6. Piráti Rtyně 4 2 0 1 1 39:34 7

7. Cukr. Náchod B 4 1 1 1 1 37:37 6

8. Dř. Plus Br. B 4 1 0 1 2 31:42 4

9. Partyzánky Úpice 4 0 1 1 2 32:42 3

10. Velký Třebešov 4 0 0 2 2 27:47 2

11. Lum. děti Úpice 4 0 0 1 3 28:45 1

12. Dř. Plus Br. C 4 0 0 0 4 26:46 0

D liga východ: Prima Mimoni Česká Skalice – Dvoračka Trutnov 6:12, Medvědi Velký Třebešov II – Dvoračka Trutnov 4:14, Puškvorec Velké Svatoňovice – Noví koně Velká Jesenice 10:8, Salamandr Malé Svatoňovice – Prima Mimoni Česká Skalice 13:5, Vandalové Úpice – Modré růže Trutnov B 8:10.

1. Dvoračka Trutnov 5 5 0 0 0 62:28 15

2. Malé Svat. 4 2 1 0 1 40:33 8

3. Velké Svat. 3 2 0 1 0 30:25 7

4. N. koně V. Jes. 4 2 0 0 2 40:32 6

5. Modré růže TU B 4 2 0 0 2 34:38 6

6. Vandalové Úpice 4 1 0 0 3 30:42 3

7. Mimoni Č. Skal. 5 1 0 0 4 33:57 3

8. Velký Třebešov II 3 0 0 0 3 20:34 0