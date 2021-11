Pandemie koronaviru zasáhla všechna sportovní odvětví. Různé sportovní týmy přistupovaly k nucené pauze různými způsoby. Mažoretkový tým Mona Náchod, který pod vedením Moniky Bergerové ve městě působí již 27 let, nezahálel a snažil se děti udržet v kondici a nepolevit ani ve chvílích, kdy se nemohli sejít. Jejich píle se jim, zdá se, vyplatila. Po roce a půl tréninků se konečně dočkaly několikrát odložených národních soutěží a vybojovaly si během nich i úžasných 36 startů na mezinárodní soutěži WORLD CHAMPIONSHIP MAJORETTES SPORT a WORLD MAJORETTES CUP konané na konci října v pražské sportovní hale Královka. Na finále Mistrovství ČR v Ostravě dokonce získali ocenění od České federace mažoretkového sportu za nejpočetnější výpravu z celé ČR.Všechny podzimní soutěže byly samozřejmě stále značně ovlivněny probíhajícími opatřeními a omezeními některých týmů zúčastnit se soutěží v plném počtu.

O to více si týmy vážily toho, že můžou alespoň některá svá vystoupení ukázat a porovnat se po tak dlouhé odmlce dokonce i se zahraniční konkurencí. Mona Náchod vsadila na to, nechat děti opět načerpat té zdravé soutěžní atmosféry a připravila celkem 47 choreografií. Na soutěžní plochu se dostalo díky tomu i spoustu nováčků a holčiček z nejmladší věkové kategorie, kterou se náchodské trenérky snažily i během pauzy udržet a „vypiplat“. Pražský šampionát se tak stal vyvrcholením dlouhé a náročné přípravy. Děvčata v Praze předvedla krásné výkony, ze kterých bylo cítit nadšení z toho, že mohou opět dělat, co je baví. Odměnou pro ně bylo hned několik trofejí, které získali. Celkem přivezli neuvěřitelných 29 titulů – 11 krát stáli na stupni mistryně světa, 11 krát na stupni I.vicemistryně světa a sedmkrát na stupni pro II.vicemistryně světa. Za zmínku stojí nejstarší věková kategorie seniorek, která dokázala obhájit titul z posledního konaného šampionátu z roku 2019 a získala prvenství v obou hlavních disciplínách. První z nich s náčiním baton (hůlka) za choreografii „Trojská Helena“, kterou připravila hlavní trenérka Anna Merenusová. Druhé vítězství za choreografii „Assassin´s Creed“ s náčiním pom pom (třásně) opět „z ruky“ Anny Merenusové.

Nejúspěšnější sólistkou se pak stala Aneta Vacková, která zvítězila v disciplíně sólo baton i 2baton. Záznam soutěže s některými vítěznými choreografiemi můžete shlédnout i ze záznamu ČT sport.Současně s oslavami z úspěšného mistrovství se náchodské mažoretky začaly připravovat na sezonu nadcházející. Od září se již věnují novým choreografiím a přípravám svých svěřenkyň na další soutěžní období. (mb)