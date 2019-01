Hronov - Finále České republiky v mažoretkovém sportu s náčiním baton proběhlo před týdnem v Hronově. Kromě zlata seniorek získaly účast na evropském mistrovství také juniorky.

Zúčastnilo se ho přes 700 nejlepších mažoretek z celé republiky. Porota v mezinárodním složení měla těžký úkol vybrat tři zástupce z každé kategorie, kteří budou Českou republiku reprezentovat na ME v polském Opole.

Náchodské mažoretky opět patřily mezi republikovou špičku. Kadetky a seniorky měly ve skupině 13 družstev, v juniorkách soutěžilo ještě o jednu skupinu více. Soutěž byla rozdělena do dvou disciplín, které po sečtení výsledků určí konečné pořadí. Dopoledne bylo věnováno pochodovému defilé, které měří 100 metrů a většinou se chodí na rovném úseku, tentokrát to měla děvčata o to těžší, protože byla stanovena trasa do tvaru písmene U, ale i tak si s tímto úskalím většina souborů dobře poradila. Odpolední část se nesla ve znamení pódiových choreografií.

Náchodské nejmenší kadetky, děvčata ve věku 8 -11 let, skončila na krásném šestém místě, ale toto umístění jim bohužel neumožní na ME startovat. Postupová místa a medaile si mezi sebou rozdělily: 3. TOM Mláďátka Ostrava, 2. Mini Kala Havířov a 1. Prezioso Blatná.



Zato juniorky (12 – 15 let), které obsadily po defilé čtvrté místo si odpoledním výborným výkonem v pódiové sestavě zajistily po sečtení bodů z defilé a pódia třetí místo, získaly jak bronzovou medaili, tak i postup na již zmíněné ME. Na druhém místě skončily mažoretky TOM Krokodýlek Ostrava a první byla Prezioso Blatná.

Seniorky, nejstarší skupina, kterou tvoří děvčata 16 a více let, vybojovaly po dopoledním programu druhé místo s nepatrným bodovým rozdílem jak na první příčku, tak i na místo třetí. Čekal je ještě nelehký úkol v odpolední disciplíně. Po brilantním provedení jejich skladby však získaly vysněný titul mistryň České republiky, zlatou medaili a utkají se o medaile na ME. Druhé místo nakonec patřilo Dixi Karviná – Doly a třetí byla Kala Havířov.

Toto vítězství je o to cennější, že se jedná o první titul v historii náchodských mažoretek s náčiním baton. Velký dík patří trenérce Monice Bergerové, která jen těžko skrývala své dojetí. I pro ni je titul zadostiučiněním a velkým oceněním její obětavé práce. (dop)