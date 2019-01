Náchod – Dalšími zápasy 6. a 7. kola pokračovala 2. florbalová liga III. divize. Svitavy si z „plechárny“ odvezli sedmičku, Litomyšl dokonce třináct branek.

Dohromady dvacet branek nastříleli florbalisté Náchoda (v červeném) svým dalším dvěma soupeřům ve II. lize. | Foto: Zdeněk Majer

FTS Florbal Náchod – FBK Svitavy 7:3 (3:1, 1:0, 3:2). Utkání začalo ve svižném tempu a již v úvodu bylo možné vidět slušné šance domácích. Skóre se poprvé měnilo ve 3. min., kdy se trefil hostující Musil. Na úvodní branku stihli domácí zareagovat v probíhající 12. min., kdy se trefil obránce Jirák. Do konce první třetiny se dokázal brankově prosadit kompletně celý první útok. Nejprve Jenka a po následné akci Korec.



Druhá třetina přinesla neméně útočnou podívanou. Svoji další branku do ligových statistik si připsal opět Korec. Jelikož se do závěru druhého dějství již nikdo střelecky neprosadil, odcházeli do kabin domácí hráči s poměrně slušným náskokem.

Ten dokázal v úvodu třetího dějství navýšit Poláček. Hosté však v závěru dějství nehodlali složit zbraně a nadechli se k útočnému tlaku. V 8. min. se opět prosadil Musil a v následné 17. min. Richter. Domácí si však do závěru utkání stihli „udobřit“ své diváky dvěma brankami z hole Jenky, který zkompletoval hattrick.

Sestava Náchoda: Hála – Jan Jirák I., Hauschke, Korec, Vídeň, Jenka – Pádr, Moravec I, Jan Jirák II, Čiháček, A. Moravec – Adler, Donaj, Švíka, John, O. Jirák.

FTS Florbal Náchod – FBC Peaksport Litomyšl 13:3 (7:2, 2:0, 4:1). Hned od úvodních domácí působili jasně lepším dojmem. Brankostroj domácích se na plné obrátky rozjel hned v úvodní třetině, kdy se stihl prosadil hattrickem Vídeň. Další branky stihli přidat Korec, obránce Jirák, Matyska a v závěru rovněž útočník Honza Jirák. Hosté stihli v úvodní třetině jen korigovat dvěma brankami z hole Hrubeše a Jakubíka.



V druhé části pokračovala ofenzivní hra domácích, kteří rovněž dokázali přidat další branky. Nejprve se trefil Adam Moravec, další branku přidal John, který se prosadil z dorážky. V závěrečném dějství ještě stihli své šance zužitkovat borci z prvního útoku. Postupně Jenka, Jirák, Vídeň. Třetí branka hostů z hole Štancla za daného stavu již nic neřešila. Skóre utkání tak mohl v poslední minutě uzavřít svoji druhou brankou nadějný mladík Moravec.

Náchodští florbalisté děkují všem divákům, kteří zavítali do náchodské „plechárny“ a přispěli k vytvoření důstojné florbalové atmosféry.



Sestava Náchoda: Ivica – Jan Jirák I., Hauschke, Korec, Vídeň, Jenka – Pádr, Moravec I, Jan Jirák II, Matyska, A. Moravec – Adler, Donaj, Šimek, John, O. Jirák.