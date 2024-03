Semifinálovou sérii Národní ligy skupiny Západ mezi florbalisty Náchoda a Panthers Praha rozhodne až poslední pátý duel. Východočeši o víkendu nedokázali přidat třetí vítězství, když se na jejich palubovce radovali po výhře 4:3 Pražané.

Skvělí fanoušci Náchoda, na čtvrté semifinále jich dorazilo 178. | Foto: z klubu

„Jsme smutní, protože jsme prohráli. Do zápasu jsme dobře vstoupili, ale pak jsme měli klasický blackout, kdy soupeř otočil utkání. Následně jsme neproměnili šance a Panteři to zavřeli na půlce, betonovali a došli si pro vítězství,“ zhodnotil utkání kouč Náchoda Tomáš Třešňák.

Jeho svěřenci přitom po dvou slepených gólech Langpaula a Rázla vedli po šesti minutách 2:0. Ještě během úvodní dvacetiminutovky však hosté dokázali otočit výsledek. Trefili se Nový, Riley a Zelinka.

Panthers měli i lepší vstup do prostřední části, v čase 22:43 zvýšil na 4:2 druhým zásahem v duelu Nový a začalo marné dobývání hostující branky. Snížit se Rytířům povedlo až necelé čtyři minuty před třetí sirénou, víc už toho však proti urputnému soupeři nestihli a bylo jasné, že o postupujícím do finále, který vyzve Slavii Plzeň, rozhodne poslední pátý duel.

„Ve všech zápasech jsme vedli, takže jsme je měli dotáhnout do vítězného konce. Navíc v obou duelech, které jsme prohráli o jediný gól, jsme měli zbytečný výpadek. Soupeř toho moc nemá a je škoda, že je série vyrovnaná,“ řekl Třešňák.

Východočeši teď musí zmobilizovat všechny síly a v sobotu ve sportovní hale ZŠ Rudná se pokusí na druhý pokus proklouznout do finálových bojů. Mač startuje v 17 hodin.

„Čekám obdobné utkání jako to poslední. Panteři musí, my si to naopak užíváme, každý další zápas jsou pro nás nové zkušenosti,“ dodává Třešňák.

Florbal Primátor Náchod - Panthers Praha 3:4

Fakta - branky: 5. Langpaul, 6. Rázl, 57. Kříž - 10. a 23. Nový, 18. Riley, 18. Zelinka. Rozhodčí: Cigl – Leibl. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 178. Zásahy brankářů: Skalický 19 - Kobza 24. Třetiny: 2:3, 0:1, 1:0. Stav série: 2:2.

Předchozí výsledky: Panthers Praha – Náchod 5:4, Panthers Praha – Náchod 2:8, Náchod - Panthers Praha 8:4.