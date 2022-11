Psal se 26. duben roku 2016. Basketbalistky trutnovské Kary vyhrály na palubovce Hradce Králové rozhodující pátý duel série o ligový bronz 76:73, když soupeři doslova ukradly medaili v závěrečné čtvrtině, kterou ovládly výsledkem 27:13! Věřte nebo ne, bylo to naposledy, kdy prestižní měření sil dvou východočeských rivalů v mistrovském duelu ovládl podkrkonošský celek.

Potají sledovala Shaquilla O’Neala, teď se Gaislerová těší na východočeské derby

Ano, od té doby s pravidelnou zvyklostí vítězí Lvice, ve čtyřech případech dokonce soupeři nadělily sto a více bodů, dohromady derby vyhrály sedmnáctkrát v řadě. V pátek večer přidaly na pomyslnou šňůrku osmnáctý korálek.

V Trutnově se při derby sešla rekordní návštěva sezony.Zdroj: Jan Bartoš

Trutnovský oddíl před utkáním dělal vše možné, aby na derby východních Čech přilákal co nejvyšší počet diváků. Povedlo se. Ve sportovní hale při ZŠ Komenského se tísnilo na Chance ŽBL úctyhodných 645 fanoušků. Většina z nich byla na straně Kary, k vynikající kulise ale přispěl i tábor hradeckých fans.

Chance ŽBL, 8. kolo

Kara Trutnov - Sokol Hradec Králové 72:98 (22:27, 34:58, 58:77).

Body: Gaislerová 19, Tomašicka 12, Fisherová a Kozumplíková 9, Borsová, Linhartová a Malcolmová 5, Šmahelová 4, Finková 3, Vítová 1 - Zeithammerová 24, Effangová 21, Matušková 16, Brožová 11, Vojtíková 10, Bolardtová 6, Velichová a Levínská 5. Rozhodčí: Komprs, Kejklíček, Pazourek. Fauly: 16:15. Trestné hody: 7/4 - 14/9. Trojky: 12:11. Diváci: 645.

Momentka z derbyZdroj: Jan BartošKara duel před skvěle zaplněnou halou zahájila úspěšnou trojkou, díky níž se diváci rychle dostali do varu. Skóre se poté přelévalo ze strany na stranu, pouze však do stavu 20:18. V té době Trutnov vedl naposledy. Hostující tým totiž devítibodovou sérií odskočil do náskoku 20:27 a ve druhé čtvrtině využil výpadku soupeře k navýšení svého vedení až na rozdíl 24 bodů.

Druhá čtvrtina se domácím hráčkám absolutně nevydařila, soupeř působil jistěji, sebevědoměji a co hlavně, nekompromisně trestal chyby trutnovského týmu. Třetí desetiminutovka na suverenitě Lvic dlouho nic neměnila, až za stavu 44:76 Kara předvedla sympatickou šňůru jedenácti bodů v řadě.

Šlo ale o pouhý záchvěv. Hradec si jinak náskok hlídal, ve čtvrté čtvrtině jej opět navýšil a derby dovedl k hladkému vítězství.

Na trutnovské straně byla nejlepší střelkyní stejně jako posledně na Slovance Gaislerová (19 bodů), Lvice táhly Zeithammerová s Effangovou, které společně přispěly dohromady pětačtyřiceti body.

Další příděl. Sokoli popáté za sebou vysoko prohráli. Teď je rozebral tým Kolína

Kara v sezoně prohrála šestý z osmi odehraných zápasů a v příštím kole ji za týden čeká duel na palubovce Chomutova. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové zapsaly pátou výhru, další zápas odehrají až po reprezentační pauze 3. prosince doma proti brněnským Žabinám.

Aktuální tabulka Chance ŽBL

1. ZVVZ USK Praha 6 6 0 620:283 100

2. KP Brno 6 6 0 462:382 100

3. Žabiny Brno 7 5 2 540:464 71

4. Sokol H. Králové 8 5 3 571:567 63

5. SBŠ Ostrava 7 4 3 447:447 57

6. Levhartice Chomutov 6 3 3 442:436 50

7. BLK Slavia Praha 6 2 4 396:389 33

8. Kara Trutnov 8 2 6 527:700 25

9. Slovanka 5 0 5 329:446 0

10. BK Strakonice 7 0 7 405:625 0