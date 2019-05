TJ Přeštice - Sokol Krčín 20:11 (9:5)

Na mokrém terénu lídra soutěže se oba týmy trochu trápily, ale domácí byli daleko hladovější po vítězství a tak postupně navyšovali vedení. V 10. min. 5:2 ve 22. minutě sice Krčín snížil na 5:7, ale do konce poločasu domácí odskočili na 9:5.

Nástup do druhé části byl od hostů velmi slabý a domácí ve 12. minutě vedli již 14:6 a po zbytek utkání jen kontrolovali svoje vedení. Do konce pak oba týmy upravily na konečných 20:11.

„Absolutně nezvládnuté utkání, kde jsme byli ve všech aspektech slabším týmem. Velmi velké množství nevynucených chyb, kterými jsme se sami dostávali pod tlak, zároveň i nedůraz v osobních soubojích v útoku a neplnění pokynů mělo za následek jednoznačný průběh utkání,“ uvedl trenér Krčína Tomáš Pavlík.

Ve druhém zápase se sice jeho tým zlepšil, ale těsné prohře 18:19 nezabránil.

Tj Nýřany - Sokol Krčín 19:18 (6:8)

Do utkání vstoupil Krčín daleko lépe a ujal se vedení, když ve 12. minutě vedl 4:1. Jenže domácí dokázali do konce prvního poločasu snížit na 6:8. Na začátku druhé půle ještě Krčín vedl 11:8, ale poté dokázali domácí vývoj utkání překlopit na svoji stranu.

Dostali se do vedení 16:13 a vypadalo to, že je po zápase. Hosté se však nevzdali a bojovali až do samotného závěru, jenže alespoň k remíze duel nedotáhli, když prohráli smolně 18:19.

„Do posledních tří utkání musíme výrazně zlepšit a zdůraznit útočnou hru, abychom dokázali získat potřebné body pro postup do play off,“ dodal krčínský kouč Pavlík. (vz)