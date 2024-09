Nohejbalisté Opavy dorazili na východ Čech v roli jasných favoritů, poprvé v sezoně se však před svým soupeřem museli sklonit. Dotáhne Zbečník sérii k postupu do semifinále?

Tomáš Otradovský dnes 09:45

/FOTO/ Nohejbalisté Zbečníku zaznamenali o víkendu nejcennějšího výsledku v probíhající sezoně druhé ligy. Poté, co v základní části skončili na třetím místě skupiny C a v osmifinále play off přehráli českobudějovické Dynamo 5:0, dokázali uspět také v úvodním duelu čtvrtfinálové série proti Opavě.