Ač panuje mezi oběma soupeři rozdíl dvou tříd, postoupil favorit po velkém dramatu, když na východě Čech vyhrál pouze 3:2. Lví podíl na výsledku měl především brankář domácího mužstva VLASTIMIL SKALICKÝ (33), jenž podal fantastický výkon.

Hosté totiž svou herní převahu demonstrovali šedesáti (!) střelami na branku soupeře, za záda Skalického však prošly pouze tři. Šestapadesát jich strážce náchodské svatyně chytil, jeden zákrok statistikové připsali jeho parťákovi Bulisovi.

„Většina pokusů ale byla z dálky a od mantinelů, takže to nebylo úplně tak náročné,“ pronesl po utkání skromně hrdina duelu, jenž poté rozhovor věnoval i Deníku.

Prozraďte, jak si celý váš tým užil středeční zápas a jak dlouho jste jej měli v paměti?

Každý zápas, který se hraje takhle v týdnu, je velice náročný. Všichni chodíme do práce nebo do školy a je pak velice těžké to vše skloubit. Naštěstí vás takový soupeř donutí na náročný den zapomenout a soustředit se pouze na zápas. Navíc byla v hale spousta diváků, kteří nám neskutečně pomohli, za což jim patří obrovský dík! Utkání mám samozřejmě v paměti stále, jelikož si všechny góly z každého zápasu přehrávám v hlavě ještě týden až dva a přemýšlím, co jsem mohl udělat jinak (usmívá se).

Co se vám honilo hlavou, když jste se dozvěděli, že v osmifinále půjdete právě na Tatran?

Samozřejmě jsme se těšili a začali pozorně sledovat jejich zápasy. A hlavně jsme nechtěli, aby pro nás tohle měření sil skončilo ostudou.

Byla příprava na utkání nějak specifická oproti duelům v Národní lize?

To si nemyslím, skoro bych i řekl, že byla o trochu slabší. Hlavně tím, že se utkání hrálo v týdnu a o víkendu jsme měli důležité ligové utkání.

Vlastimil Skalický v akciZdroj: Matouš NýčZápas se celému týmu povedl na výbornou. Navnadila vás už kulisa? Z ochozů vám fandilo takřka tři sta diváků – jak se pak hraje?

Je to fakt, na rozdíl od sobotního utkání s Panthers Praha se nám pohárový duel povedl. V Praze se nám nedařilo vůbec nic (Náchodští v hlavním městě padli 4:11). Samozřejmě, že se před tolika diváky hraje úplně jinak a já jen doufám, že na nás budou chodit v hojném počtu i nadále.

Střešovice byly lepší, jednoznačně vás přestřílely. Kdy jste začal tušit, že tohle bude váš zápas? Že vám takhle sedne.

Pravda, přestříleli náš, ale jsem přesvědčen, že tolik střel, jak uvádí zápis, v utkání nebylo. Navíc mi pomohl kolega Brandon Bulis, který chytil trestné střílení! Co se týče mého výkonu, pak si myslím, že chytám v každém utkání stejně, je to spíš o tom, jak to sedne klukům přede mnou (směje se).

Konečný výsledek 2:3. Řekl jste si porážka jako porážka nebo tam přece jen převládala hrdost na výkon, kterým jste soupeři nedali nic zadarmo?

Cílem bylo porvat se o výsledek, nechat na hřišti všechno a nenechat jim to zadarmo. Myslím, že to vše jsme do puntíku splnili. Mým cílem, který jsem si určil čtyři dny před zápasem, bylo dostat maximálně dva góly – a to jsem nesplnil. Navíc vím, že u všech třech branek jsem měl něco udělat jinak a gól by to nebyl.

Zaznamenal jste nějaké ohlasy ze strany vítězů? Ať už na výkon váš nebo celého mužstva?

Řekl bych, že pro všechny kluky byl největší pochvalou komentář trenéra Tatranu, jenž v rozhovoru pro oficiální webový portál řekl, že nad námi jeho tým vyhrál se štěstím.

Pochopitelně jste byl vyhlášen nejlepším hráčem svého týmu. Na straně druhé to byl také gólman – juniorský mistr světa, Východočech Tomáš Jurco. Znáte se? A co jste říkal na jeho výkon?

Ne snad že bychom se osobně znali, ale víme o sobě. Měl v utkání také pěkné a důležité zákroky, pro nás škoda, že toho nepustil trochu víc (smích).

Náchodský florbal si udělal skvělou reklamu, nyní se ale vracíte k bojům v Národní lize. Už v neděli vás čeká Králův Dvůr. Jaké jsou cíle týmu v sezoně?

Tady mohu odpovědět zcela stručně. Naším cílem je letos postup do první ligy.

Zatím jste třetí, zrovna posledně jste padli na půdě druhých Panthers Praha. Má váš tým na postup?

Pokud budeme dodržovat to co máme, budeme hrát v každém utkání obětavě, třeba právě jako proti Tatranu, rozhodně na postup máme. Nelze hrát individuálně, musíme se projevovat jako kolektiv.

Vám osobně je 33 let, věkově jste zařazen do kategorie „mladších veteránů“. Cítíte se na podobné označení?

Díky pěkně. Faktem je, že v šatně je mi to připomínáno hodně často, samozřejmě ale jen v dobrém. Já se každopádně cítím pořád stejně.

Vystřídal jste několik klubů převážně na východě Čech. Která štace pro vás byla vůbec nejúspěšnější a čeho byste rád ještě v kariéře dosáhl?

Pár štací jsem prošel a každý klub mi dal něco do budoucna. K dospělému florbalu mě přivedl můj první klub Fbc Letohrad, kde s kluky, co jsem začínal, stále jednou týdně trénuji. Po brankářské i výsledkové stránce je pro mě samozřejmě nejúspěšnější Florbal Primátor Náchod, žádné osobní cíle si už ale nedávám.

Český florbal v posledních letech zažívá úspěchy. Junioři nedávno obhájili titul mistrů světa, muži dokázali porazit dominantní Švédy. Cítíte, že se stále více blížíme světové špičce, myšleno Švédům a Finům, kteří pořád jsou přece jen dost napřed?

Rozhodně jsme těmto soupeřům o dost blíž, než když jsem před dvaceti lety s florbalem začínal. Na druhou stranu tam ale stále dost rozdílů vidím.