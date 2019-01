Náchodsko - Své brány uzavřela také okresní soutěž mužů v kopané, kde své poslední utkání sezony odehráli ve velkém stylu novoměstští hráči a svému soupeři nadělili hned čtrnáct branek.

Ilustrační foto | Foto: Pavel Slavíček

MFK Nové Město nad Metují „B“ - Sokol Ruprechtice 14:0 (6:0)

Fakta: sestava Nového Města: Štandera –Tupec, Jiráský, Bělobrádek - Lácha, Sklenář, Tulej - Paďour, Valášek, Králíček. Branky: P. Králíček 4, P. Sklenář 3, J. Paďour 1, A. Valášek 1, M. Tupec 1, K. Štandera 1, M. Tulej 1, M. Jiráský 1, J. Bělobrádek 1. Diváci: 20. Rozhodčí: Svoboda, Gieci.



Poslední utkání sezony byla spíše parodie na fotbal. Hosté přijeli pouze s devíti hráči do pole a tak bylo jen otázkou, kolik branek inkasují. Po prvním poločase se dalo uvažovat o populární desítce, ale postupem času bylo jasné, že kvalita mezi objema celky se rychle projeví a že to bude málo. Hosté ve druhém poločase prakticky chodili, sotva bránili a snažili se odkopnout míč co nejdál od své branky. Výsledek mohl být ještě daleko vyšší, ale domácí hráči se předháněli v zahazování vyložených gólových šancí. Zajímavostí tohoto utkání je, že všichni hráči Nového Města se zapsali do střelecké listiny. Přejeme tímto našemu „B“ týmu mnoho úspěchů v novém ročníku okresního přeboru kam postupují. (zm)