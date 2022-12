Jičín po změně stran Malomeřice zlomil a ukončil tak sérii porážek



Házenkáři Jičína o poločase prohrávali s brněnskými Maloměřicemi o čtyři branky. Po změně stran však předvedli jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Soupeři dovolili během druhé třicetiminutovky skórovat pouze pětkrát a nakonec si dokráčeli pro jasné vítězství 29:21. Tím ukončili nelichotivou bilanci čtyř porážek v řadě a na osmé místo, které zaručuje postup do play off, teď ztrácejí tři body.



„Byl to zápas dvou naprosto rozdílných poločasů. V tom prvním se na nás projevilo špatné rozpoložení, kdy jsme prohráli čtyři zápasy v řadě. Sebedůvěra některých hráčů není v optimu. Ve druhém půli jsme díky aktivní obraně zápas zlomili,“ řekl trenér Jičína Petr Mašát. Hráči Jičína Jiří Dolejší (vlevo) a Martin Kovařík slaví vstřelenou branku do sítě Maloměřic.Zdroj: Karolína Machalická



TAKOVÉ ZÁPASY MUSÍME VYHRÁVAT



Východočeši do utkání nevstoupili dobře, když na konci čtvrté minuty prohrávali 0:3. Chytli se až po deseti minutách hry, kdy dokázali ztrátu smazat a dokonce se sami dostali do vedení 7:5. Závěrečná fáze první poloviny však znovu patřila hráčům z Brna, kteří během posledních třech minut odskočili do nadějného náskoku o čtyři branky a do šaten se odcházelo za stavu 12:16.



Druhá půle byla však jednoznačnou záležitostí domácího celku. Jičínští házenkáři se během čtyř minut přiblížili na dostřel. V čase 38:25 se dostali do vedení, které po zbytek utkání navyšovali a nakonec si došli pro zasloužené dva body. „Pro nás je to důležité vítězství. Samozřejmě pořád stojíme nohama na zemi a nekoukáme se někam nahoru, ale přesně tyto zápasy, jako byl tento, prostě musíme vyhrávat,“ uvedl Mašát.



Radost z výhry měl i domácí brankář Ondřej Pleva. „Před zápasem jsme si říkali, že v utkání chceme hlavně kvalitně bránit, připravovali jsme se na to celý týden. V druhém poločase se nám to dařilo, kluci dobře bránili na středu a myslím si, že za takovou defenzivou se chytá každému gólmanovi dobře,“ pochvaloval si.



CHANCE EXTRALIGA – 16. KOLO: O2xyworld HBC Jičín – SHC Maloměřice Brno 29:21 (12:16). Nejvíce branek: J. Dolejší 7/1, J. Drbohlav 5, Doškář 4, Matouš 3, Hlava 3 – Korger 5, Svoboda 4, Koubek 3, Ipser 3, Hliničan 3. Rozhodčí: Kichner, Vacula. Sedmimetrové hody: 1/1 – 3/2. Vyloučení: 4:2. Diváci: 301.