Východočeský basketbal v Maďarsku reprezentují vedle trenérky Romany Ptáčkové, také hradecké Lvice Simona Fišerová s Dominikou Paurovou a trutnovské duo Aneta Finková & Tereza Králová.

Tahounkou českého výběru byla Simona Fišerová z Hradce Králové. | Foto: fiba.basketball

České basketbalistky do 20 let v pondělí úspěšně vstoupily do FIBA Youth European Challengers, turnaje, který letos nahrazuje klasické evropské či světové šampionáty. Ty se z důvodů pandemie koronaviru už druhým rokem nekonají. Češky při premiéře v maďarské Šoproni přetlačily Izrael výsledkem 67:65 a na vítězství se mimo jiné podílelo kvarteto hráček ze dvou elitních východočeských klubů.