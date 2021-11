Show Oktagon Prime 4 vyvrcholí soubojem o titul v bantamové váze. Střetnou v ní domácí jednička Filip Macek a dánský žralok Jonas Magard, který „požíral“ své soupeře ve známých světových organizacích.

Na poli česko – slovenského bantamu je Macek dlouhodobou špičkou. Když před dvěma lety padl v titulové bitvě s Tomášem Deákem, zbortil se mu sen. Všechny své kroky od té doby ale uzpůsobil jedinému cíli, vydobýt si další možnost a ze všech sil se poprat o nablýskaný opasek pro šampiona Oktagonu

Na své cestě od té doby porazil čtyři zkušené soupeře, teď bude čelit dánskému bojovníkovi, který si získal část publika na svou stranu skvělým výkonem na zářijovém turnaji v Bratislavě. Macek ale svou druhou šanci získat pás šampiona již nebude chtít promarnit. Zápasy bantamové váhy do 61,2 kilogramů nabízí vždy atraktivní podívanou a pravidelná ukončení před limitem.

Menu pardubického oktagonuZdroj: pořadatele

Dalším tahákem bude účast historicky nejúspěšnější české bojovnice. Lucie Pudilová se jako první a dosud jediná Češka v minulosti podívala do slavné UFC. Teď má na domácí půdě sen dojít si pro titul oktagonu. Její soupeřkou bude tvrdá a nekompromisní Marta Waliczeková z Polska. Obě bojovnice se v kleci už potkaly, když ve velice těsném a vyrovnaném zápase v prosinci loňského roku brala výhru na body Pudilová. Na řadu přichází očekávaná odveta.

Zpět do boje se po tříleté pauze vrací legenda českého MMA Jaroslav „Jubox“ Pokorný. Ten si v roce 2018 ošklivě poranil koleno a dlouho to vypadalo, že by mohl o nohu dokonce přijít. Zranění ale vyléčil a i ve svých šestatřiceti letech našel opětovný hlad podívat se zpět do klece.

Uskuteční se i odložený duel ze září mezi Matoušem Kohoutem a Františkem Fodorem.

Ve své další obtížné výzvě se pokusí obstát rozjetý Zdeněk Polívka. Namotivovaný nedávnou výhrou nad UFC veteránem Spicelym se nyní postaví obávané hrozbě welterové váhy, která přechází do váhy střední, Robertu Bryczekovi z Polska.

Diváci se mohou ještě těšit na švédskou houževnatou hrozbu Cornelii Holmovou, nesmrtelného „Kelta“ Christiana Jungwirtha nebo brazilskou K.O. mašinu Rafaela Xaviera. Bohatý program zahájí v pardubické enteria areně od 18 hodin.