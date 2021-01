Pravidelné sportovní rubriky regionálních Deníků:

Dominika Paurová (s míčem) během víkendového derby v Trutnově, které hradecké Lvice jasně ovládly. | Foto: Jan Bartoš

Osobnost týdne: Dominika Paurová, basketbalistka

Už sedm zápasů v nejvyšší soutěži žen má na svém kontě talentovaná basketbalistka Dominika Paurová z Hradce Králové. Stihla to za měsíc a půl. Teprve patnáctiletá hráčka poprvé zasáhla do Renomia ŽBL na konci listopadu. O uplynulém víkendu sehrála svůj zatím nejpovedenější zápas, tedy alespoň co se statistik týká. Zkuste posoudit sami. K rekordnímu vítězství Lvic v krajském derby na palubovce Trutnova (128:59) přispěla osmnácti vstřelenými body (se spoluhráčkou Michaelou Matuškovou byla nejlepší střelkyní utkání), pěti úspěšnými doskoky, dvěma asistencemi a dokonce jedním blokem. Jen tak dál.