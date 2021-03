Potřetí v kariéře snowboardcrossařka Eva Samkovázískala křišťálový glóbus za celkové prvenství ve Světovém poháru. „Ani nevím, jaké jsem měla očekávání na sezonu, ale tohle předčilo moje nijaká očekávání. Byla to super sezona,“ prohlásila rodačka z Vrchlabí. O svém triumfu rozhodla v posledním závodě,kdy porazila Italku Michelu Moioliovou, s kterou měly v čele stejně bodů. „Spalo se mi trochu hůř, nespala jsem úplně jako dudek, ale asi jsem se vyspala dobře,“ řekla olympijská vítězka.

Hláška týdne: Richard Nedomlel, hokejista Hradce

„Já do zápasu nechodím s tím, že se chci porvat, ale když to ze hry vyplyne, tak s tím nemám problém. Pořád je však brzy na nějaké bláznění,“ prohlásil po dvou zápasechčtvrtfinále play off v Liberci hradecký hokejistaRichard Nedomlel. Mountfield v sérii prohrává 0:2 na zápasy a je dvě prohry od vyřazení.Východočechy může mrzet hlavně první zápas, v němž vedli 3:0 a padli 3:4 v prodloužení. „Bohužel jsme nedělali to, co jsme měli. Soupeř nás předčil. Se sérií ale jde stále něco udělat,“ dodal Nedomlel.

Komentář Vladimíra Machka: Když útok předčí obranu

Po sérii s Litvínovem v předkole byli hokejisté Hradce Králové na koni. Vyhráli jasně 3:0 na zápasy a do čtvrtfinále proti Liberci mohli jít s velkým sebevědomím. Moje očekávání se v úvodním zápase naplnila. Svěřenci hokejového barda Vladimíra Růžičky na Tygry vlétli, skvěle organizovanou hrou, se dostali do tříbrankového vedení a vypadalo to, že i proti silnému soupeři bude jejich styl hry platný. Pak však přišel možná klíčový moment celé série.

Severočeši dali svůj první gól, obraz zápasu i celého čtvrtfinále se změnil. Jejich útočná hra jednoznačně předčila hradeckou obranu, která nestíhala. Mountfield „vyhraný“ zápas nedotáhl, padl v prodloužení. Místo vytouženého bodu z ledu soupeře se mu nalomila psychika. Jak skončil první duel, pokračoval i ten druhý, ve kterém Liberec nepustil Hradec téměř k ničemu a zaslouženě vyhrál. Tygři znovu ukázali, že jsou ve hře dopředu extrémně silní.

Co teď? Série se přesouvá do Hradce, pokud Lvi chtějí držet šanci na postup, musí hned první domácí zápas vyhrát, protože jestli se to povede Liberci, tak si myslím, že je konec, ztráta 0:3 už by se těžko doháněla. Východočeši se musí vrátit k bezchybné defenzivě a rychlým protiútokům. To je cesta!

Glosa Vojtěcha Žižky: Hlavně být co nejvíc slyšet

Díváme-li se s odstupem čtyř dnů na „kauzu Kúdela“ a lítý spor Slavie s Glasgow Rangers, jasná je jedna věc: asi nikdo příčetný by nechtěl být v kůži gentlemanů z UEFA, kteří mají ve skandálu (údajného) rasismu a (údajného) napadení v šerém zákulisí Ibrox Stadium vynést rozsudek.

Je totiž dopředu jasné, že ať bude verdikt jakýkoli, přinejmenším jedna ze stran sporu ho zhrzeně odmítne přijmout. Nejde totiž jen o to, že v tomto učebnicovém případu tvrzení proti tvrzení (ani děti ve školce, hádající se nad rozbitou hračkou, by to nesehrály lépe) lze jen stěží odkrýt, jak to opravdu bylo. Jde i o způsob, jakým účastníci skandálu už od osudného čtvrtečního večera neúnavně komunikují s veřejností.

Přesně v duchu doby se totiž na sociálních sítích předhánějí ve výbušných prohlášeních, dojemných heslech a kousavých útocích. Cílem přitom není přesvědčit někoho o své pravdě na základě argumentů, ale sešikovat za sebou co nejhojnější zástup nekritických příznivců, kteří mají od začátku jasno. Rozhoduje jejich počet a hlasitost, ne fakta. Pánové z UEFA se mohou snažit co nejpečlivěji vážit konkrétní důkazy pro a proti a na jejich základě rozhodnout, je to ale v zásadě marné snažení.

Netýká se to přitom jen kopané. Jde o širší problém: střet „starého“ světa, kde se shromažďovaly důkazy a následoval nezávislý verdikt, a světa sociálních sítích, v němž jde o okamžité vjemy a pocity. Umberto Eco před časem vykreslil chmurnou vizi blízké budoucnosti, v níž soudy (třeba i fotbalové) fungují už jen jako jakási stafáž, zatímco o vině a nevině se rozhoduje na Twitteru. Tak daleko zatím nejsme, ale blížíme se…