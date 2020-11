Pravidelné sportovní rubriky regionálních Deníků:

Osobnost týdne: Erik Prekop, fotbalista Hradce

Hradec jede. V sobotu v druholigovém šlágru zlikvidoval ambiciózní tým z Ústí nad Labem 5:1. Trenér Zdenko Frťala po zápase pronesl, že nadstandardní výkon odvedli všichni hráči. To lze podtrhnout. Přesto stojí za vyzdvihnutí dvougólový střelec Erik Prekop. Že se slovenský útočník ve službách Votroků trefil dvakrát, nehraje roli. Jde spíše o způsob, jakým branek dosáhl. Skóre otevřel krásnou střelou, když krátce před tím obral o míč váhajícího mladíka Čičovského, podobně to udělal i v 76. minutě. Prokázal čich, důraz, intuici, instinkt zabijáka. To se cení.