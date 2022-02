S tím, že si zahrají pouze prvoligové play-down, byli jaroměřští florbalisté smířeni již před posledním domácím zápasem základní části. V posledních dvou kolech dlouhodobé soutěže se tak chtějí naladit na důležité boje o udržení. A to se Sokolu podařilo znamenitě, když po parádní přestřelce přemohl českobudějovické Štíry 9:7.

Oba celky duel pojaly hodně ofenzivně. Branky padaly od začátku a diváci se nemohli nudit. Po čtyřiceti minutách na světelné tabuli svítil výsledek 5:5 a bylo jasné, že vyvrcholení přijde v závěrečné periodě. Do vedení 6:5 nejprve poslal Jaroměř Hejzlar, na to hosté dokázali rychle odpovědět.

Jenže poté přišel tvrdý jaroměřský úder. V rozmezí dvou minut se prosadil Velc a dvakrát Kroupa, čímž rozhodli o tříbodové výhře.

„Musím pochválit kluky, jak zápas odbojovali, bylo to zasloužené vítězství, jen mě mrzela naše nedisciplinovanost,“ hodnotil duel asistent trenéra Jaroměře Roman Balcar.

TJ Sokol Jaroměř – FBC Štíři Č. Budějovice 9:7 (3:2, 2:3, 4:2). Branky: 6. Sucharda, 11. a 51. Velc, 13. Hašek, 24. Kubina, 29. Koubek, 48. Hejzlar, 52. a 53. Kroupa – 4. Strouhal, 10. Drobiš, 32. Kudláček, 34. Hanák, 39. Slepička, 48. Žáček, 58. Králík.

NEJVYŠŠÍ VENKOVNÍ VÝHRA RYTÍŘŮ



V Národní lize, přesněji v její skupině Západ, si nejvyšší venkovní vítězství připsali náchodští Rytíři. Na palubovce Králova Dvora vyhráli s přehledem 10:3.

T.B.C. LUCERN Králův Dvůr – Florbal Primátor Náchod 3:10 (2:2, 1:3, 0:5). Branky: 4. Riley, 11. Horký, 40. Čáp – 12. a 16. Bachtík, 33. Kříž, 38. a 39. Vlček , 42. Cejnar, 47. J. Mikšovský, 49. a 56. M. Mikšovský, 58. Kříž.