Šlo o žokejovo páté vítězství ve slavné steeplechase. Obhajoba se této dvojici vloni nezdařila. Druhý muž historického pořadí jezdců tohoto jedinečného závodu má tak o motivaci postaráno. ,,Mám ji vždycky. Je úplně jedno, co se stalo vloni. Takový je život, takové jsou dostihy. Jednou jste nahoře, jednou dole. Vždycky do toho jde člověk s tím, že chce dosáhnout co nejlepšího výsledku,“ má jasno Faltejsek.

Vloni se vám sen o obhajobě rozplynul těsně za Taxisem, kdy jste klopýtli o padajícího Ribelina s Andrewem Glassonburym. Chybujícího anglického žokeje jste chtěl tehdy zašlapat do země, protože neodhadl správné tempo na obávanou překážku. Jak dlouho vám tenhle moment ležel v žaludku?

Dlouho mi to trvalo, než jsem to vstřebal. Ale tak to prostě je. Ne vždy se všechno podaří. Musíte koukat dál.

Může z toho pramenit jisté ponaučení směrem k nedělnímu závodu?

Měl bych mít oči více otevřené a lépe předvídat. V závodě to ale někdy není vůbec jednoduché. Je to rachot. Pevně věřím, že letos bude nájezd na Taxis normální. Ne že se to po malé vodě smrskne. Jde o víc věcí, které musí klapnout.

Existuje mezi jezdci nepsaná dohoda, kdo a jaké tempo na Taxis rozjede?

Nevím o tom. Je to na intuici. Jedno je jisté. Musí se to patřičně rozpálit. Žádná brzda. I kdybych to měl být já. Nějak to dopadne.

V jaké formě je Tzigane pár dní před Velkou pardubickou?

(směje se) To není otázka na mě, ale na pana trenéra. A s tím se uvidím až v neděli. S Pavlem Tůmou máme fakt dobrou spolupráci. On je velice ctižádostivý člověk, koně připraví, jak to nejlépe půjde. Věřím, že to bude všechno fungovat.

Tzigane má nálepku líného koně nebo se něco změnilo?

Záleží, jak se vyspí. (směje se) Jsou věci na kterých se dá pracovat a věci, které člověk neovlivní. Pavlovi absolutně věřím, pro úspěch dělá maximum. No a v závodě to bude i na mně. Musím si s ním poradit.

Někde jste říkal, že atmosféra vyburcuje i koně. Jenže teď se pojede před prázdnými tribunami. Bude těžší obstát s náladovým koníkem?

Atmosféra by nám každopádně pomohla. O tom žádná. Velká je specifický dostih a divácká kulisa vás může posunout dál. Pro nás všechny to v tomhle směru bude složitější.

S Orphee des Blins jste slavil v letech 2012 až 2014 vítězný hattrick. To samé se povedlo kladrubskému Sagarovi v roce, kdy jste se narodil (1983). V Kladrubech jste vyrůstal, chodil jste se na slavného koně někdy dívat do stájí?

Vídal jsem ho. On dožíval. Já s jezdectvím začínal u Václava Čermáka, který ho na Velké pardubické připravoval.

Sagara jezdil Pavel Liebich. Vždycky říkával, že mezi ním a koněm bylo parádní souznění. Tohle asi platilo i o vás a Orphee…

Jo, jo. To byla mašina. Když to jede, je to brnkačka.

Slavil jste i v sedle Charme Looka…

Pokaždé jsem v danou chvíli seděl na nejlepším koni. Nejde to srovnávat.

Jak to máte s Tziganem?

Každopádně budu chtít, aby fungoval. Buď se mi to bude dařit nebo ne. Věřím, že nám to půjde jako před dvěma roky. To je plán A. Plán B přijde případně na řadu během jízdy.

V neděli má být chladno a možná trochu pršet. Bude tohle počasí vašim záměrům vyhovovat?

Koním to bude sedět. Pro anglické plnokrevníky se jedná o ideální podmínky.