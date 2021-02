Zavřeno! Co s vámi bude, nás nezajímá… Na konci září se plavci SCPA Pardubice topili v euforii. Muži dosáhli na historické stříbro v domácím šampionátu družstev. A hned v první dekádě října dostali ránu kladivem. V roce 2020 už druhou. Vládní činitelé jim znovu vypustili bazény. Poučeni z předchozího vývoje pandemie v republice začali hledat azyl v zahraniční. Martin Kratochvíl, trenér jedné ze skupiny, která je součástí reprezentace, popisuje dobrodružství z odvětví, co se zkrátka bez vody neobejde.

Martin Kratochvíl.Zdroj: archiv M. KratochvílaJak putování za „vodou“ napříč Evropou začalo?

Na přelomu září a října jsme absolvovali 14denní kemp ve slovenském Šamoríně, který byl koncipován jako reprezentační soustředění. Po našem návratu do Pardubic ve čtvrtek 8. října byly rozhodnutím vlády ze dne na den zcela uzavřeny všechny bazény v ČR a my se tak stejně jako na jaře ocitli rázem opět na suchu. Ihned během pátku reprezentační trenér Vlastimír Perna a generální sekretář svazu Jakub Tesárek zajišťovali možnost návratu české reprezentace do olympijského tréninkového komplexu v Šamoríně. Během víkendu si všichni reprezentanti museli zajistit PCR testy na covid a po obdržení negativního výsledku jim bylo umožněno vrátit se na Slovensko.

Bylo to všechno velmi hektické a narychlo, nikdo z nás neměl představu, jak se bude situace v následujících dnech vyvíjet. Já a moje kolegyně Petra Škábová jsme byli pověřeni reprezentačním trenérem, abychom se dočasně o všechny reprezentační plavce v Šamoríně postarali a připravili je k odletu na mezinárodní závody do Severní Makedonie.

Východní sousedi vás ale dlouhou u sebe pobývat nenechali. Proč?

Ve středu 14. října bez jakéhokoliv varování slovenský premiér Maťovič uzavřel všechny plavecké bazény i na Slovensku, a proto nám nezbylo nic jiného než se druhý den ráno opět v rychlosti sbalit, místo snídaně se uspokojit s balíčkem na cestu a přesunout se na letiště do Vídně, odkud jsme měli zajištěné letenky do makedonské Skopje.

Počkejte, to jste tam letěli jak se říká, na blind?

Při odbavování zavazadel na vídeňském letišti kolegyně Petra Škábová začala po telefonu a pomocí emailu s pořadateli závodů řešit, abychom tam po našem příletu mohli ve čtvrtek a v pátek jít do bazénu trénovat. Závody v Severní Makedonii se totiž konaly až od soboty. A vzhledem k tomu, že letadlo ze Skopje nám zpět do Vídně letělo až v pondělí odpoledne, byli pořadatelé natolik vstřícní, že jsme mohli jít ráno před odletem ještě plavat.

Soudě podle výsledků vadila hektika českým plavcům pramálo.

I když bylo vše velmi složité a pro všechny psychicky náročné, čeští plavci podali na tomto mítinku velmi slušné výkony. Pardubická plavkyně Lydie Štěpánková zde dvakrát vylepšila svůj český juniorský rekord na 100 prsa, dopoledne v rozplavbách zaplavala čas 1:07,46 a následně odpoledne tento čas vylepšila ještě o dalších šest setin sekundy. Další Pardubáci Jan Čejka a Pavel Janeček se pohybovali těsně za svými osobními rekordy a plzeňská plavkyně Kristýna Horská se dokonce postarala i o seniorský rekord, když na 200 prsa časem 2:19,88 vymazala z národních tabulek rekord Martiny Moravčíkové z roku 2015, který měl hodnotu 2:23,20. Vystoupení nejen pardubických plavců, ale vlastně celé české reprezentace na závodech ve Skopje bylo úspěšné. Pro mě bylo fantastické sledovat, jak se v takto složité době dokázali čeští plavci semknout a v minimální konkurenci před prázdnými tribunami podat takto rychlé časy.

V jaké závodili konkurenci?

My jsme zde vlastně soutěžili jenom s mladými makedonskými plavci, reprezentanti ze Slovinska, Chorvatska a Srbska, kteří měli původně na mítinku ve Skopje také startovat, zrušili svoji účast na poslední chvíli. O to více si vážím výsledků českých a pardubických reprezentantů, protože soutěžit bez kvalitní zahraniční konkurence na nejvyšší úrovni je značně náročné.

S nadsázkou řečeno, domů jste se vrátit nemohli. Kam tedy vedly vaše další kroky?

Zatímco my jsme byli na závodech v Makedonii, tak reprezentační trenér Vlastimír Perna a generální sekretář svazu Jakub Tesárek usilovně hledali další destinaci, kam budeme moci jet trénovat po našem návratu domů. Vzhledem k tomu, že česká vláda nám neumožnila otevřít v České republice ani jeden plavecký bazén, kde by alespoň reprezentanti a profesionální plavci mohli trénovat, musel Český svaz plaveckých sportů hledat možnosti trénování v zahraničí. Nakonec se podařilo vyjednat tréninkové možnosti v polském Zakopaném. Tam jsme měli sice možnost odcestovat dva dni po našem návratu z Makedonie, ale protože Honza Čejka a Vojta Maťátko byli na PCR testu pozitivní, musela celá česká výprava odjezd o týden odložit. Všichni jsme byli nuceni jít do preventivní karantény a čekat pět dní na další testy. Teprve ten, kdo měl oba dva testy v rozmezí jednoho týdne po sobě negativní, mohl odjet trénovat do Polska.

Jan Čejka ale nakonec v Polsku trénoval.

Honzu jsem poslal po domluvě s jeho rodiči na naši rodinnou chatu na Vysočině do izolace. Naštěstí byl Honza bez příznaků, takže si tam užil na samotě u lesa deset dní jako poustevník a mohl poté přijet za námi do Polska. Tam jsme strávili tři týdny v krásném uzavřeném olympijském tréninkovém komplexu. Výhodou bylo, že to je resort ve Vysokých Tatrách, takže kromě trénování v bazénu a v posilovně jsme mohli chodit i na vysokohorské túry. To bylo příjemné zpestření dalšího dlouhého pobytu mimo naše domovy.

Polsko ale nebylo poslední tréninkovou štací, viďte?

Přesně tak. Se svoji pardubickou tréninkovou skupinou jsme strávili na přelomu listopadu a prosince tři týdny v Chorvatsku. Plavci si vedle dvoufázového tréninku museli plnit i své školní povinnosti. Nicméně školu měli na dálku přes on-line vyučování, tak nemuseli zůstat doma a rodiče je na takto dlouho dobu do Makarske pustili.

Další reprezentanti byli dokonce až Uzbekistánu. Proč taková dálka?

Když moje kolegyně Petra Škábová, osobní trenérka Barbory Seemanové a Kristýny Horské, viděla, jak rychle Kíťa Horská ve Skopje plave dvoustovku prsa na krátkém bazénu, neváhala a hned na večer na hotelu hledala jakoukoliv nejbližší možnost olympijské kvalifikace. Nebylo vůbec jednoduché něco najít, protože všechny velké závody v Evropě byly kvůli covidu zrušeny, dokonce FINA zrušila i světové poháry v Berlíně a v Budapešti. Maďarům se podařilo za neskutečně přísných opatření uspořádat alespoň ISL, koneckonců Simona Kubová či Anika Apostalon by mohly vyprávět jaké všechny hygienické požadavky tam byly povinné. Nejbližší olympijská kvalifikace byla až v dalekém Taškentu. Petra Škábová i sama Kristýna Horská si moc dobře uvědomovaly, že je zde šance splnit A limit na odložené Hry v Tokiu. Vedle toho byla ve hře i nominace ženské štafety na 4x100 polohově. Oboje se povedlo! Kristýna Horská zaplavala A limit na OH na 200 prsa a stejně tak ženská štafeta ve složení Kubová-Horská-Svěcená-Seemanová zaplavala čas, který dává značnou naději k tomu, že i kvarteto českých plavkyň pod pěti kruhy nastoupí.

Jak si vysvětlujete fakt, že ve zmíněných zemích, plavci mohli do bazénů?

Všude, ať už v Polsku, Chorvatsku, Makedonii či v dalších evropských zemích mohli plavci trénovat. V některých státech sice jenom reprezentanti (např. Rakousko či Slovensko), ale mohli. V Polsku či Chorvatsku dokonce normálně dál plavaly i všechny kluby, od žáků po seniory, amatérští i profesionální plavci. Jenom u nás v Česku nemohl plavat nikdo, ani reprezentanti. Tuhle situaci nejsem schopen pochopit! S koronavirem bojuje celá Evropa, celý svět, ale zatímco ve všech zemích mohou minimálně reprezentanti trénovat, ve spoustě státech i děti a mládež, tak u nás na sport nikdo nemyslí. Skoro mám pocit, že v Čechách je sport až na posledním místě. Asi si dokážete představit moji frustraci. Pak ať se ale nikdo nediví, že čeští plavci nebudou na mistrovství světa či na olympiádě konkurenceschopní. Ona taková Amerika či Austrálie na nás nepočká! Nejhorší je, že pokud to takto půjde ještě několik dalších měsíců, tak se může stát, že za chvíli nebudeme moci konkurovat už ani Polákům či Rakušanům. A mohu to ještě rozšířit?

Povídejte…

Slováci umožnili trénink reprezentantům (od juniorů po seniory) v bublině v Šamoríně. V Chorvatsku s námi na bazénu mohla plavat i veřejnost, v Polsku, Maďarsku či v Rakousku pořádají i soutěže. Sice jsou tam zvýšené hygienické požadavky, ale závodí se! Jenom v ČR od 8. října byla všechna sportoviště zavřena. S výjimkou čtrnácti dní v prosinci, kdy to vláda na pár dnů otevřela. Ale to nic neřeší. Tohle není problém jenom pro plavání, tohle je problém pro celý český sport. Vždyť těm našim dětem se bude po osmi měsících nicnedělání těžce vracet k jakémukoliv sportu. Nechci rozhodně zlehčovat situaci, pandemii vůbec nepodceňuji a velmi si vážím všech zdravotníků, lékařů a lidí v první linii, kteří dennodenně skutečně bojují o mnoho lidských životů. Ale bohužel pro český sport tyto restrikce budou mít katastrofální dopad. A nejhorší je, že situace se v Čechách nelepší. Na jak dlouho nás nechá vláda ještě doma? Nikdo nic neví…

Jaké byly v těch státech bezpečnostní opatření?

Třeba v Makedonii při vstupu do jakéhokoliv veřejně přístupné budovy (bazén, kavárna, obchody) měřili všem u vstupu teplotu a povinně nám dezinfikovali ruce. To třeba v Čechách nikde nevidím. Na veřejných záchodech v Polsku či Chorvatsku byla k dispozici vždy jen polovina umývadel či pisoárů. Každý druhý pisoár, každé druhé umývadlo bylo mimo provoz a zaděláno bezpečnostní páskou, aby byly dodrženy rozestupy mezi lidmi. Každá země má vlastní specifická opatření. A přesto, že nikde není situace s covidem dobrá, tak ve většině zemí se zakázal vstup na sportoviště pouze široké veřejnosti. Děti, mládež, profesionální sportovci v zemích okolo nás trénují. My nemůžeme! Myslím, že například atletická skupinka pět dětí nebude ten hlavní problém v boji s koronavirem. Ať mi někdo vysvětlí, proč nemůžou malí hokejisti v menších skupinkách trénovat na zimáku, fotbalisté kopat na hřišti do balónu či plavci v omezeném počtu plavat na bazénu? Skutečně je sport dětí a mládeže tím největším rizikem?

Povězte, jaká panovala v azylových zemích nálada? Ve smyslu: Věříme vládě, co podniká za opatření…

Bohužel ve všech zemích se na koronavirus umírá. Zdravotnictví je zahlceno nejen u nás, ale i v Polsku či v Chorvatsku. Myslím, že lidé si celosvětově uvědomují, že zdraví je to nejcennější, co máme. V čem však vidím největší rozdíl je to, že nikde vláda nejedná tak chaoticky jako u nás. A bohužel důvěra Čechů ve vládu a její představitele nemůže být ani nijak vysoká, když jednou poruší vlastní nařízení ministr zdravotnictví na Vyšehradě, podruhé poslanec Kalousek v hostinci támhle někde na růžku a potřetí šéf Národní sportovní agentury Hnilička na večírku v Teplicích apod. To je téměř výsměch obyčejným lidem.

A také jak jste v těch zemích žili nejen sportem. V přísně uzavřené bublině, nebo se dalo z ní vylézat?

Snažili jsme se držet ve vlastní bublině. Nestýkali jsme se s cizími lidmi, se sportovci z jiných klubů a zemí, zkrátka jsme si udržovali odstup od ostatních. Vyhýbali jsme se jakémukoliv většímu množství lidí. Třeba nakupovat jsme chodili ve večerních hodinách, když už bylo v obchodech téměř prázdno. Myslím, že je to o osobním odpovědnosti každého z nás.

A neměli jste obavy, že se země ze dne na den uzavřou pro cizince?

Ani to nebylo vyloučeno. Například do Chorvatska jsem odjížděl s 12člennou skupinou s vědomím toho, že se můžeme za dva dni vrátit, protože i Chorvaté zavřou bazény. Je to doba, kdy nikdy nevíte, co vás kde potká. Teď mám koupené letenky na Kypr pro část své skupiny plavců. Máme letět až v březnu, přesto jistotu, že odletíme, nemáme. Momentálně je Kypr pro Čechy uzavřen, modlím se jen, aby v březnu nás tam již pustili. Jinak letenky propadnou. To se nám stalo i na jaře. Náš klub zaplatil letenky i týdenní pobyt včetně pronájmů bazénu a posiloven na Mallorce. Nakonec jsme neodletěli. Peníze nám nevrátili, máme to převedeno na vouchery, které nevíme, kdy budeme moci vyčerpat. Za letenky nám bylo teprve v říjnu něco málo vráceno.

Nebo naopak, bylo to někde pro přípravu tak fajn, že byste tam nejraději zůstali?

Nejraději bychom byli, kdybychom mohli trénovat doma v Pardubicích, v našem Aquacentru. K tréninku by nám stačilo vyhřát alespoň 25metrový bazén. Není to o tom zabezpečit podmínky pro trénink jenom profesionálům. My se musíme snažit tlačit na to, aby se co nejdříve mohly vrátit ke sportovní činnosti i děti. Vždyť sport obecně zvyšuje imunitu. A co je větší zbraní v boji s covidem než obranyschopnost našeho organismu? Všude čtu v novinách, že rizikoví pacienti pro koronavirus jsou lidé obézní, lidé s cukrovkou či se slabým srdcem, plícemi. Pokud nemohou již 8 měsíců naše děti sportovat, hýbat se, tak do budoucna jsme pouze rozšířili rizikovou populaci. Pokud nedejbože přijde za pár let nějaká další virová epidemie, tak to může být v českém zdravotnictví ještě horší situace než nyní.

Covid chodí kolem každého z nás. O Janu Čejkovi už byla řeč. Jak s ním válčí další pardubičtí plavci?

Honza Čejka si jako jediný z naší pardubické skupiny přivezl covid z Makedonie. A to jsme s ním byli celou dobu na bazénu, na pokoji, dokonce jsme pili z jedné láhve, seděli spolu v letadle i v autě. Naštěstí byl bez příznaků. V lednu jsem byl s Honzou a Pavlem na běžkách. Tam jsme si to vyměnili. Honza už byl imunní, a tak jsme si to z Krkonoš přivezli pro změnu já a Pavel Janeček. A zase jsme byli týden zavřeni sami v izolaci na chalupě, s nikým cizím jsme do kontaktu nepřišli, přesto jsme se nakazili. A teď hledejte kde… Maximálně mě napadá výdejové okénko někde na horské boudě, když jsme se stavovali na čaj. Ale stejně tak jsme to mohli chytit v supermarketu na nákupu. Jsem přesvědčen, že ať se budeme snažit sebevíce, tak se nákaze nejsme schopni zcela vyhnout. To riziko nákazy tu prostě je pro každého…

Jaká je v současné době situace s plaváním v České republice?

Pouze profesionální plavci trénují od začátku ledna na třech bazénech v republice - Praha na Strahově (středisko VSC), Brno v Kohoutovicích (středisko Olymp) a já jsem s Janem Čejkou a Pavlem Janečkem v Olomouci na bazénu FTK Univerzity Palackého. Nařízení Ministerstva zdravotnictví v rámci 5. stupně PES umožňuje využití bazénů pouze pro profesionální sportovce a pro zdravotní účely. Mimochodem Polsko od 1. ledna zpřísnilo svá opatření a nechávají trénovat jen své plavce, nás jako cizince už odmítli. Všichni plavci, kteří nejsou profesionálové, mají bohužel smůlu a jsou nadále bez vody!