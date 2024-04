Plechárna v Náchodě ožije. Rytíři se poperou o postup do první ligy

Barážová série o postup do první ligy se přesouvá za stavu 1:1 do Náchoda. Východočeši dokázali na palubovce Start98 sebrat jedno vítězství, aby ve druhém duelu padli v prodloužení. Výhoda by mohla být však na straně Rytířů, pokud domácí mače zvládnou, postoupí.

Florbalisté Náchoda bojují o postup do 1. ligy proti Startu. | Foto: Matouš Nýč/flickr.com