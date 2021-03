Po nezdaru v semifinálové jízdě, ve které doplatila na zpožděný start, ovládla česká šampionka malé finále a díky svému umístění uhájila pozici vedoucí závodnice Světového poháru. Zde se na ní však bodově dotáhla Italka Moioliová a o držitelce křišťálového glóbu tak rozhodne závěrečná zastávka Světového poháru ve švýcarském Veysonnaz (20. března).

V případě, že by Moioliová skončila ve velkém finále lépe než čtvrtá, mohla Samkovou na čele přeskočit a jít do závěrečného závodu ve výhodě.

Mezi muži ve čtvrtek triumfoval Kanaďan Grondin, páteční závod vyhrál Visintin z Itálie.

„Dnes to nevyšlo. Udělala jsem moc chyb v semifinále, s opožděným startem by to vyšlo, kdybych začala dupat dřív v trati, ideálně někdy v půlce ne až ke konci. Vynahradila jsem si to v malém finále, alespoň to se povedlo. Mám další zkušenost a těším se do Veysonnaz, kde se rozhodne, což bude hezké drama,“ řekla bezprostředně po vítězství v malém finále Eva Samková.

„Evka vyfásla díky nepřehlednému pravidlu druhou nasazenou příčku. Je to nové pravidlo, já mu zatím moc nerozumím. Michaela měla výrazně snazší stranu pavouku. Nechtěli jsme, aby Evka byla z prvního místa stejně jako včera mnohokrát předjeta zezadu nejlepšími holkami na světě, které umí výborně vyvážení se. Proto jsme zvolili opožděný start. Nechtěla před ně, dala si pár brzdiček, udělala pár chyb na konci byla malinko krátká před poslední rovinkou, a to jí stálo rychlost i případný postup do finále. V malém finále udělala perfektní práci. Jsem spokojený, vyzkoušela si spoustu věcí, předvedla spoustu krásných jízd,“ hodnotil vystoupení Evy v Gruzii trenér Marek Jelínek.

Světový pohár žen ve snowboardcrossu - Bakuriani (Gruzie):



Čtvrteční závod: 1. Samková (ČR), 2. Pereiraová de Sousa Mabileauová (Francie), 3. Jacobellisová (USA), 4. Moioliová (Itálie)…



Páteční závod: 1. Bankesová (Velká Británie), 2. Trespeuchová (Francie), 3. Guliniová (USA), 4. Moioliová (Itálie), 5. Samková (ČR)…



Průběžné pořadí SP (po 5 ze 6 závodů): 1. Samková 350, 2. Moioliová 350, 3. Guliniová 282.