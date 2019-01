Jaroměř – Ve čtvrtém pohárovém kole přivítali florbalisté Jaroměře favorizované Králové Vinohrady, jimž nakonec kvůli výpadu ve třetí části podlehli. Kromě pohárové porážky si připsali jaroměřští florbalisté i ztrátu v soutěžním utkání, když prohráli v Plzni s tamním FBC.

TJ Sokol Jaroměř – TJ Sokol Královské Vinohrady 4:6 (1:1; 2:1; 1:4). Až do začátku třetí třetiny se pro domácí zápas vyvíjel slušně.

Jaroměř byla ta, kdo šel do jednobrankového vedení a Vinohrady musely vždy náskok mazat.



První branku vstřelili domácí v polovině první hrací části, ač už předtím měli příležitost přesilové hry, v níž ale byli nebezpečnější Pražané. První početní výhodu nevyužili ani hráči Vinohrad, kteří se ale trefili zásluhou Petra Hartmana několik vteřin po jejím skončení – 1:1.



Po pěti minutách druhé třetiny domácí opět vedli, když se znovu trefil Dominik Emlar. Na 2:2 srovnal po dalším ubráněném oslabení Jaroměře hostující Jan Zavadil. Čtyři minuty před koncem prostřední části dostali domácí možnost další přesilové hry, která byla po půl minutě jejího trvání zužitkována. Nahrávka od Petra Hofmana prošla až k Petrovi Haškovi, který se nemýlil – 3:2.



Závěrečné dějství ale bylo zcela jiné. Hned zkraje srovnal hostující Lisa na 3:3. Rozhodující moment utkání přišel v době mezi časy 44:55 až 46:08, kdy se v rychlém sledu prosadili vinohradští Martin Skřivánek, Jan Zavadil a Jakub Záň – 3:6. Závěrečnou pětiminutovku odehráli domácí díky dvěma přesilovkám téměř celou v šesti, ale vedlo to jen k jedné brance. Svůj hattrickový večer dovršil Dominik Emlar – 4:6.



Martin Klapka, trenér Jaroměře: „Odehráli jsme skvělý zápas, bohužel náš výpadek ve třetí třetině rozhodl o vítězi tohoto utkání. Děkuji svým hráčům za předvedený výkon, rozhodně se nemají za co stydět. Gratuluji soupeři."

FBC Plzeň – TJ Sokol Jaroměř 7:3 (1:1; 4:0; 2:2). V Plzni se hosté dostali rychle do vedení díky povedené bekhendové trefě Petra Haška. Přestože Jaroměř v první části domácí přestřílela 14:3, třetina skončila 1:1.



Ve druhé části měli podobnou střeleckou převahu domácí a dokázali jí využít k úniku ve skóre na 5:1. Náskok si Plzeň hlídala až do konce utkání, ve kterém zvítězila 7:3, když Jakub Kubina a Petr Hofman pouze skóre korigovali.



Martin Klapka, trenér Jaroměře: „Utkání rozhodla naše neschopnost hry po zemi a zelená clona." (dop)