EXTRALIGA – 15. KOLO

TJ Sokol Nové Veselí – O2xyworld HBC Jičín 27:25 (16:11). Nejvíce branek: Gregorovič 7, J. Flajsar 5, Bartůněk 4 – A. Dolejší 8/2, Hlava 3, Matouš 3/1. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Vyloučení: 3:4

Třetí extraligovou prohru v řadě zapsali házenkáři Jičína v 15. kole extraligy. Na palubovce Nového Veseli prohráli svěřenci trenéra Petra Mašáta těsně o dvě branky 25:27 a v tabulce jim patří jedenácté místo. Východočechům se nevyvedl první poločas sobotního duelu. Dvoubrankové manko sice dokázali ještě smazat, ale následně přišel osmiminutový výpadek, ve kterém domácí nasázeli sedm gólů a odskočili do ohromného náskoku 11:3. Jičín dobře zareagoval a po pěti brankách v řadě se vrátil do hry. O poločase vedlo Nové Veselí 16:11.

Ve druhé půli nejprve odskočil Sokol, ale za hosty odpověděl Aleš Dolejší. Pět minut před koncem se Jičín dotáhl na rozdíl dvou branek, ovšem více se přiblížit nedokázal a na palubovce jednoho z rivalů v boji o play off těsně prohrál.

Petr Mašát, trenér O2xyworld HBC Jičín: „Gratulace domácím k vítězství. My jsme jim to usnadnili úvodní částí prvního poločasu, kdy jsme si po slušné první pětiminutovce za stavu 3:3 nechali soupeře utéct až na osm gólů na 11:3. Tím jsme dali domácím sebedůvěru do celého zápasu. Přestože jsme do poločasu dokázali skóre trošku zkorigovat, tak nám v úvodu druhého znovu odskočili a spravedlivě zvítězili. Pro nás jediné pozitivum, že kluci po celý zápas neztráceli víru a bojovali až do konce. Samozřejmě dvanáct technických chyb, které jsme udělali během zápasu, je příliš, protože pokud chceme být úspěšní na palubovce soupeře, tak prostě takové množství chyb udělat nemůžeme. Jediné pozitivum tedy je, že jsme se dokázali dvakrát vrátit do zápasu a možná ještě vzájemná bilance, bude-li se nám hodit v budoucnu, ukáže čas. Na to se ale teď nekoukáme, ztratili jsme dva body. A také musím ocenit výkon Aleše Dolejšího, který se hezky střelecky prosadil a ukázal veselským divákům a trenérům, že ho tady dobře vychovali.“