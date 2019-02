Řeč je o mecenáších a zároveň majitelích fotbalového a hokejového oddílu. Na jedné straně Georgios Karadzos, na druhé Vasil Teodoridis. Osoby, díky nimž se o desítky dětí na sportovištích starají patřičně odměňovaní trenéři. Pánové, jejichž zásluhou tu mohou sportovní příznivci navštěvovat zápasy celostátních soutěží.

Zároveň také muži, kteří se ve městě narodili, sami tu dlouhé roky sportovali a nyní hrdě představují, jak ve skutečnosti vypadá ten pravý patriotismus.

Vždyť ve městě na Labi se již patnáctým rokem hraje divizní fotbal, který Karadzos ještě o tři roky déle podporuje. Vedle A mužstva dospělých se tu navíc drží i sedm týmů mládeže. Dva roky si zde hokejoví nadšenci především zásluhou Teodoridise užívají druhou ligu.

Jak jistě leckoho napadne - každá „sranda“ také něco stojí. Zatímco už sama fotbalová sezona na takové úrovni, jakou se Dvůr Králové momentálně pyšní, spolkne sumu přesahující dva miliony korun, hokejová druhá liga honí rozpočet od 4,8 k pěti milionům.

Nic by nešlo bez pomoci radnice a jak by oba jmenovaní potvrdili, přemlouvání jejích představitelů, stejně jako námluvy dalších podnikatelů z města či blízkého okolí, nepatří mezi oblíbené činnosti. Jinak to ale nejde.

Fandové královédvorského sportu si nyní mohou přát jediné. Aby nadšení pro fotbal, respektive lední hokej pánům Karadzosovi a Teodoridisovi vydrželo co nejdéle. Bez jejich přízně by totiž úroveň místních mužstev nemohla dosahovat takových výšin.

Mecenáši v českém sportu: Převýšovu šéfuje Ryba

Kdo ho zná, neřekne mu jinak než: Šéfe. Třetiligovému fotbalovému týmu SK Převýšov šéfuje Jiří Ryba. Bez něj by se zde ČFL od sezony 2012/13 rozhodně nehrála. „Fotbal mám hrozně rád,“ říká. Něco na tom vskutku je, vždyť jak přiznává, poslední roky pumpuje ze svého do mužstva 3 - 4 miliony korun za sezonu! Jeho mecenášství v Převýšově se blíží dvaceti rokům, v minulosti podporoval třeba i Chlumec, Hradec Králové či Lázně Bohdaneč.