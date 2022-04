Střety těchto rivalů patří v Kooperativa NBL k nejtřaskavějším zápasům. V poslední době derby nemá favorita (v této sezoně dvakrát vyhrály Pardubice, jednou Hradec) a většinou nabízí divákům vyrovnaný průběh s dramatickou koncovkou.

Sokoli chtějí poskočit na sedmé místo

Větší motivaci uspět by ale tentokrát přece jen měli mít Královští sokoli, poněvadž jim jde, na rozdíl od Beksy, o možnost tabulkového posunu směrem vzhůru. V překladu to znamená, že v případě vítězství a předpokládané porážky pražského USK v Nymburku mohou poskočit na sedmou příčku, která je s výhledem k nadcházejícímu play off určitě výhodnější.

Pokud budou chtít Hradečtí zvítězit, budou se muset vyhecovat k lepším výkonům, než předvedli v posledních utkáních. V zápisu mají čtyři porážky za sebou, na vině byla především marodka a s tím spojená užší rotace. Ve středečním televizním utkání v Brně tým postrádal dva své nejlepší snajpry Pešakoviče s Pavlovičem. Pokud by oba nyní nastoupili, šance Sokolů na vítězství se rapidně zvýší.

„Všichni víme, o co hrajeme. Karty jsou rozdané jasně, vše máme ve svých rukou. Když vyhrajeme, budeme sedmí, což chceme,“ říká trenér Hradce Lubomír Peterka.

„Jednoznačně chceme vyhrát a to, že to jsou soupeřem zrovna Pardubice, dělá zápas ještě dramatičtějším. Věřím, že bude krásná divácká atmosféra jako při všech našich vzájemných utkáních, ta dokáže hráče vyhecovat k top výkonům,“ přeje si Peterka.

Beksa výše nemůže, ale po vítězství touží

Pardubičtí basketbalisté jdou do derby s vědomím, že do play off půjdou ze šestého místa. Nemohou se dostat ani výše, ani níže, ve čtvrtfinále je pravděpodobně čeká Brno, méně pravděpodobně Opava. Podle slov asistenta trenéra Adama Konvalinky to však neznamená, že by k východočeské bitvě přicestovali bez motivace.

„Je to právě naopak, jde o poslední ostrý test před play off. My navíc chceme přerušit šňůru porážek, abychom šli do play off trošku mentálně povzbuzeni. Zároveň se jedná o derby, které má vždycky náboj, takže pro nás to bude super zápas, půjdeme se porvat o vítězství. Hradec hraje klidně, pomalu, je hodně útočně laděný, herním stylem připomíná Kolín. V duelech, který jsme s ním hráli, jsme měli trošku problém se zónovou obranou a právě to, jak se vypořádáme s jejich zónou a dirigentem Stamenkovičem, budou klíčové faktory,“ uvedl Adam Konvalinka.

Patnáct strašidelných minut a stíhací jízda posléze nestačila

Na brněnské palubovce se pardubická Beksa představila v pátek, jen dva dny po Sokolech, ale stejně jako oni tam neuspěla. Pod porážku 73:84 se podepsal především katastrofální nástup hostů do zápasu. Po necelých patnácti minutách prohrávali o čtyřiadvacet bodů a na palubovce vypadali doslova na ručník. Šlechtí je, že se postupně vzpamatovali, přitáhli se na rozdíl jediného bodu a sahali dokonce po obratu, nicméně ve čtvrté čtvrtině utkání rozhodli lépe mířící brněnští trojkaři.

„Klíčem byl špatný začátek, kdy jsme dostali 45 bodů za prvních 15 minut. Pak jsme změnili některé věci v obraně a do konce poločasu Brno přidalo asi jen pět bodů. Vrátili jsme se do zápasu na minus jeden, ale pak soupeř trefil některé těžké střely hlavně za tři body. Je pozitivní, že jsme po dlouhé době vyhráli doskok,“ uvedl trenér Dino Repeša.

Tabulka skupiny A1

1. Nymburk 35 34 1 3508:2699⋌97.1

2. Opava 35 24 11 3067:2751⋌68.6

3. Brno 35 24 11 2947:2779⋌68.6

4. Ústí n. L. 35 18 17 2827:2878⋌51.4

5. Kolín 35 18 17 3073:3157⋌51.4

6. Pardubice 35 16 19 2913:2896⋌45.7

7. USK Praha 35 14 21 2978:3074⋌40.0

8. Hradec Král. 35 14 21 2786:3039⋌40.0

Glosa Radka Halvy: Složitá cesta k úspěchu pod koši

Pardubice ze šestého místa, Hradec Králové nejlépe ze sedmého, možná z osmého. To nejsou pozice, z nichž chtěli zástupci regionu vstupovat do play off Kooperativa NBL. Pro Sokoly to znamená nutnost nastoupit do předkola a v něm to proti Ostravě či Děčínu nebude žádný med. Pardubice sice jdou rovnou do čtvrtfinále, ale výběr mezi Brnem a Opavou? Také nic lákavého. Cesta k výraznému basketbalovému úspěchu pro východní Čechy se jeví jako dost komplikovaná.