Byl to po závěrečné dvanácté etapě kolotoč emocí. Po vynikajícím výkonu Martina Michka se celý tým v cíli radoval z překonání českého maxima v této kategorii, ale o celkové deváté místo tento závodník kvůli dodatečné dvacetiminutové penalizaci přišel. „Ta devítka by byla třešnička na dortu, ale i tak jsem moc spokojený. Rval jsem se asi až tak úpěnlivě, že jsem minul jeden waypoint. Bylo to prý o 110 metrů,“ uvedl Michek, který celkově uzavřel TOP 10. Jeho týmový kolega Milan Engel se umístil jako osmnáctý. „Je úžasné, že máme oba dva jezdce v nejlepší dvacítce. Ale ještě jednoho v desítce? To jsme fakt nečekali,“ jásal šéf stáje Ervín Krajčovič.

Michek jel v posledním dakarském dějství fantasticky. Odolal atakům Rakušana Walknera i Portugalce Rodriguese, kteří si dělali zálusk na jeho průběžnou pozici, a v cíli etapy měl šestý nejrychlejší čas. Dodatečná penalizace ho však odsunula na 23. příčku a stála ho také propad o jedno místo v celkové klasifikaci. „Popravdě jsem se té penalizace trošku bál. GPS mi ale žádnou chybu neukazovala. Pořadatelé však na satelitech viděli něco jiného. Já to ale jako smůlu neberu. Takové nástrahy na Dakaru jsou, je to soutěž,“ vyprávěl a prozradil, že na podiu dostal i plaketu za deváté místo. „Organizátoři na podiu byli překvapení. S kamarádem Matthiasem Walkerem jsem si ale plakety vyměnili,“ pousmál se.

Desátý byl před Michkem na Dakaru mezi motocykly jen v roce 1998 Stanislav Zloch. „Po třiadvaceti letech jsme vyrovnali české maximum v motorkách. Je to bomba,“ řekl Michek. „Martin to zvládl neskutečně. Nemysleli jsme, že budeme někdy tak vysoko. Je to magická TOP 10, která obvykle patří jen továrním týmům,“ prohlásil Krajčovič. Poklonu vysekl i svému druhému jezdci Milanu Engelovi, šestnáctému v poslední etapě. „U Milana to bylo také skvělé. Přes všechny ty problémy, které tu měl, to dotáhl cíle na celkově osmnáctém místě. Je to jeho vlastnost, nikdy to nevzdá,“ zdůraznil Krajčovič, jemuž k výsledkům gratulovaly i některé tovární týmy.

V čem podle něj tkvělo Michkovo kouzlo? „Martin byl konstantní, zvládal navigaci. Nebylo to tak, že se vezl a čekal, až se něco bude dít. Měl dobré tempo, což má v sobě díky motokrosu. Umí pracovat s motorkou,“ popsal Krajčovič.

„Řekl bych, že klíčová byla moje vyrovnanost. Furt jsem se motal kolem patnáctého místa,“ ohodnotil se Michek, který před startem poslední etapy cítil nervozitu. „Byla velká, nemohl jsme pořádně ani dospat. Ale fanoušci na sociálních sítích mě dodali energii. Etapu jsem jel na maximum. Je to nádherné patřit do desítky na nejtěžším závodu světa,“ hřálo ho u srdce. „Moje tituly vicemistra světa v motokrosu jsou vzácné. Tohle je ale nový úspěch, jsem toho plný. Dakar bych posunul na nejvyšší metu své kariéry,“ povídal Michek.

Když projel cílem, vybavily se mu momenty z minulého roku, kdy po selhání jater bojoval o život. „Hned mi ukápla slza. Jsem rád, že jsem se dostal letos na Dakar v takové formě. Moc mi pomohla rodina, tým, lidi z motokrosového prostředí, fanoušci. Každý na tom má svůj díl úspěchu. Dokázal jsem lidem, že i když se můžete dostat na pokraj života, je možné se za pár měsíců vzchopit a překonat rekordy,“ mluvil dojatě Michek.

I jeho plácali soupeři z továrních týmů po zádech. „Pár kluků ze špičky mi gratulovalo. Povedlo se nám něco výjimečného. Samozřejmě k tomu pomohly i nějaké výpadky závodníků. Dakar je nemilosrdný. Vždyť třeba v minulém roce jsem přišel o ocenění pro nejlepšího nováčka na poslední chvíli,“ sdělil Michek s tím, že by rád jel i další ročník Dakaru. „Rekordy se musí dál překonávat. A svoje umístnění chci vylepšit,“ zažertoval.

Jeho úspěch těšil i týmového parťáka Engela. „Jsem za Martina strašně rád. V Saúdské Arábii se popíjet nedá, ale v Česku určitě nějakou týmovou oslavu uděláme,“ prozradil. Devětadvacetiletý závodník byl také se svým výkonem spokojen. „Snažil jsem se dnes jet na maximum, ale udělal jsem jednu navigační chybu, takže jsem trochu ztratil. Ale to místo tam hledali asi všichni. Jelo se mi pak dobře,“ okomentoval dění na trati.

„Za celkové umístění jsem šťastný. Před Dakarem jsem si vysnil dostat se pod patnáctku, což sice nevyšlo, ale mohlo to dopadnout hůř. Viděl jsem tady hodně havárií a hodně mechanických poruch. Ty se nevyhnuly ani mně. Nejtěžším momentem bylo to čerpadlo. Ale poradil jsem si, přečkal jsem to a můžu slavit s kluky,“ oddechl si.

Velký dík podle něj patří celému doprovodnému týmu Orion Moto Racing Group. „Má dlouholeté zkušenosti. My závodníci díky tomu můžeme jet v klidu a soustředit se jen na to závodění. Máme také perfektní techniku,“ pochvaloval si a těšil do Česka.

Motorky z MRG vynikaly na letošním ročníku rychlostí a stabilitou. „Věnovali jsme se motorům, trochu jsme zvedli jejich výkon. I když naše motorky nejsou tovární, fungovaly dobře a jsou spolehlivé. Pomohl nám také několikaletý vývoj českých komponentů,“ dodal Krajčovič, pro kterého je to v rámci týmu Orion MRG osmá účast na Dakaru. „Ani nevím, kde budeme slavit. V Saudské Arábii to nejde, v Česku využijeme asi naši velkou garáž,“ dodal Krajčovič. (rh, mrg)