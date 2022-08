"Bavili jsme se o tom s Českým tenisovým svazem. Slíbili, že připraví určitá opatření k tomu, že sem budou jezdit všichni nejlepší dorostenci," říká pro Deník ředitel Pardubické juniorky, Miroslav Máslo.

Jak celkově hodnotíte jubilejní třicátý ročník Pardubické juniorky?

Hodnotím to velice kladně. Vyšlo nám nadmíru počasí a povedla se také divácká kulisa. Jak na semifinále, tak i finále tu bylo plno. Diváci si k nám našli cestu, byť jsem měl trochu obavy z toho, jaká bude úroveň kategorie dívek. Ale všechny zápasy byly pěkné a kvalitní. Viděli jsme nastupující generaci tenistů a především finálový zápas chlapců stál za návštěvu. Trochu škoda, že ho poznamenalo zranění Jakuba Nicoda, ale celkově myslím, že to mělo vysokou úroveň.

Je právě divácká kulisa klíčovým měřítkem úspěchu?

Pro mě je velmi důležitá, ale musíme si přiznat, že pro ředitele turnaje je nejdůležitější sehnat podporu partnerů. To, že v současnosti je v Pardubicích Sportovní park, jsou prázdniny, je teplo a přesto sem přijde čtyři sta lidí je báječné. Když je plný centrální dvorec, tak pro mě to je takový bonbonek. S tím se pojí, že turnaj má úroveň a lidé se sem přijdou podívat na pěkný tenis.

Miroslav MásloZdroj: DENÍK/Luboš Jeníček

Kvality se potvrdily

Pro vás osobně se letos jednalo o třicátý ročník ve funkci ředitele. Jaké to ve vás vyvolává pocity?

Letos mi každý říká, že to je pro mě třicátý rok, ale popravdě jsem si to ani neuvědomoval. Spíše se zamýšlím nad tím, kolik nás to stálo práce a času. Musím říct, že to všechno nesmírně uteklo.

Překvapilo vás letos něco?

Myslím si, že do finále se dostali papíroví favorité. Samozřejmě na prvních čtyřech nasazených pozicích může být kdokoliv, ale jak mezi chlapci, tak i dívkami se do finále probojovaly jednička a dvojka. Potvrdila se kvalita nasazených tenistů i tenistek.

Vnímáte rozdíly v ročnících?

Jsou silné ročníky, samozřejmě. Vloni a předloni se Pardubické juniorky opravdu účastnili všichni, kdo tu měl být. Letos u kluků tu bylo osm nejlepších z té české desítky. U dívek byly dvě z deseti. Naše neujúspěšnější dívky, vzhledem ke svým kvalitám, raději zavítaly na světové turnaje. To ovlivnilo, že ten jejich počet zde není takový. Na druhou stranu si myslím, že by bylo dobré, aby tu hráli všichni dorostenci. Tady mohou ukázat své kvality, když jsou nejlepší, tak ať vyhrají.

Co s tím, že se neúčastní všichni z top desítky?

Bavili jsme se o tom s Českým tenisovým svazem. Slíbili, že připraví určitá opatření k tomu, že sem budou jezdit všichni nejlepší dorostenci.

Miroslav Máslo (druhý zprava) společně s partnery a vítězkou dívčího finále Terezou Valentovou a druhou finalistkou Magdalénou Smékalovou.Zdroj: FB/Pardubická juniorka

Neustále vylepšovat

Letos Pardubická juniorka prošla výrazným zmodernizováním, co se týče techniky. Je to vaše cesta, kterou se vydáváte?

My se neustále snažíme zdokonalovat servis pro diváky, kteří se sem třeba nemohou dostat. Vylepšujeme naše webové stránky, kde jsou on-line přenosy ze všech čtyř dvorců. Letos ve spolupráci s Vistasport jsme vysílali i přímý přenos z centrálního dvorce s komentátorem. Letos jsme také poprvé na Livesportu, kde mohou diváci sledovat výsledky. Snažíme se v této oblasti nadále zlepšovat. Chceme se neustále posouvat a náš turnaj vylepšovat.

Zažil jste mraky vítězů Pardubické juniorky. Vzpomínáte na některé více a jste například v kontaktu s některými legendami?

Ve větším kontaktu jsme s Helenou Sukovou. S tou spolupracujeme ohledně volných karet pro pro finalistky. Ta sem jezdí každoročně, byť letos se musela omluvit vzhledem k pracovním povinnostem. Letos však zavítal na Pardubickou juniorku Tomáš Berdych po jednadvaceti letech, ten přijal naše pozvání. Samozřejmě sledujeme výkony tenistů, kteří tu něco dokázali. Jsme vždy rádi, když vidíme ty hráče ve světové desítce.

Máte největší zážitek za těch třicet let ve funkci ředitele Pardubické juniorky?

Pro mě je zážitek každá Juniorka. Každá je totiž úplně jiná, a to je na tom to krásné. Jsou samozřejmě fígle v té přípravě, a pak už se řeší pouze detaily. Samozřejmě jsem vždy smutný z toho, když musíme například hrát v hale, protože to finále je vždy takový bonbonek celého turnaje. Závěrem opakuji, že každá Pardubická juniorka je tím největším zážitkem a už se těšíme na další napínavý ročník.