Původně měl tento kousek v plánu jeho starší bratr Libor, ale ten se zotavuje v nemocnici po těžkém pádu, při kterém si zlomil obě nohy. Během sportovně-společenské akce Barth Day ho Filip společně s diváky podpořili na dálku, když se vyfotili s transparentem „Dycky Podmol“.

Třiadvacetiletý Podmol se na pardubickém závodišti představil ve dvou sériích. Nad legendární dostihovou překážkou předvedl freestyle motokrosové triky, nechyběla ani salta vzad. Při druhé sérii už mohl zařadit i nejtěžší triky, které dělá při závodech mistrovství světa.

Na tomto místě skákal vůbec poprvé, nedošlo ani na páteční generálku. „Bylo to zajímavé, šílené a všechno dohromady. Ze začátku se nám trochu rozbila rampa, a navíc celkem foukal vítr. Bylo to crazy,“ usmíval se Filip Podmol.

Odrazová rampa se povedla opravit. „Jinak by to nešlo. S tou rampou to bylo trochu stresující, ale dopadlo to všechno dobře,“ popisoval Podmol. Svou roli hrálo taky počasí. „Když jsme na tréninku a fouká lehce, tak to je ve vzduchu úplně jiné. Motorku to hází do boku. Když ji držíte nohou za řídítka a ruce máte do nebe, tak to není příjemné,“ prozradil.

Jeho bratr Libor sledoval show u Taxisu alespoň na dálku formou videopřenosu. „Libor je po obou operacích, má to sešroubované jako blázen. Čekáme na to, až ho budeme moci transportovat domů,“ řekl Podmol.

Taxisův příkop měl původně v plánu Libor, ale ani Filip by se nebránil dalším zajímavým místům. „Laká mě velký skok na motorce na Karlově mostě. Nevím, jestli mi to povolí. Pokud to někdo navrhne, rád to předvedu,“ prohlásil Podmol.

Na pardubickém závodišti podle jeho slov nebyl naposledy. „Jestli bude čas, tak se na Velkou pardubickou přijedu podívat,“ dodal.