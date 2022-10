Přestože byl Hradec v oslabeném složení, podal především v defenzivě až ostudný výkon. Domácí si tak připsali snadnou premiérovou výhru v sezoně a Sokoly v tabulce předskočili. Svěřenci trenéra Peterky jsou nyní předposlední.

Šanci na reparát budou mít Hradečtí v sobotu, kdy je čeká další severočeský celek. V třebešské hale vyzvou od 17 hodin doposud vedoucí Děčín.

Sluneta Ústí nad Labem – Královští sokoli Hradec Králové 110:77 (34:20, 62:44, 83:65). Body: Svejcar 30, Martin 20, Johnson 15, Pecka 15, Haiblík 9, Callahan 8, Karlovský 8, Gabriel 3, Maděra 2 – Šturanović 23, Mandalinić 19, Kábrt 10, O. Peterka 10, Goga 8, Dvořák 7. Rozhodčí: Kec, Scholze, Melichárek. Fauly: 25:18. Pět osobních chyb: 1:0 (Nábělek). Trestné hody: 17/12 – 30/18. Trojky: 14:3. Doskoky: 46:28. Diváci: 620.

Pozápasové ohlasy

Lubomír Peterka, trenér Hradce: „Jednoduché vítězství Ústí, které hrálo daleko lépe než poslední zápas na Slavii, ale my jsme mu to umožnili, hlavně v prvním poločase. Rozhodilo nás rychlé zranění Davida Škrance. Najednou jsme začali zmatkovat, a než jsme se rozkoukali, bylo to o 15 a pak už to byl válec, domácí trefovali jednu trojku za druhou a my jsme nebyli schopni je zastavit či alespoň faulovat. Druhý poločas jsme měli relativně slušný nástup, náskok soupeře jsme stáhli, ale po prostřídání jsme to nebyli schopni udržet, takže nakonec vysoká a zasloužená výhra domácích.“

Adam Goga, rozehrávač Hradce: „Od nás velmi špatný, až ostudný výkon, dost ovlivněný tím, že se hned na začátku zranil David Škranc a s tím, že máme mimo hru Vlahoviče a Svojanovského, se nám hodně zúžila rotace a bylo těžké s Ústím držet krok. K tomu jsme kupili jednoduché chyby, v obraně jsme byli jak namalovaní a Ústí dávalo koš za košem. Do dalších zápasů musíme nastoupit jako úplně jiné mužstvo a hrát něco jiného, protože s takovým výkonem bychom měli problém i v první lize.“