Jak sám říká kapitán týmu a předseda oddílu Pavel Prouza, jde o největší úspěch náchodského basketbalu za poslední roky. „Za svoji dlouhou kariéru nepamatuji, že by se v Náchodě něco podobného povedlo, je to pro nás velký úspěch,“ uvedl Prouza.

Kam vítězství v soutěži řadíte?

Nevím, jak to dříve hráli naši tátové, ale pro novodobý náchodský basketbal je to rozhodně největší úspěch. Za moji pětatřicetiletou kariéru se nám nic podobného nepovedlo.

Přitom na Final Four jste neodjížděli v pozici favoritů a už v semifinále s Novou Pakou jste málem vypadli.

To byl ohromně těžký zápas. Osm minut před koncem jsme prohrávali o 15 bodů, ale nevzdali jsme se a dokázali jsme se neskutečně zvednout. Přitom Nová Paka má strašně zkušený tým a byla asi jedním z hlavních aspirantů na titul. Tam to bylo opravdu velmi těsné, ale dali jsme 34 bodů v závěrečné části a dopadlo to.

Asi mi dáte za pravdu, že i domácí Trutnov ve finále byl proti vám favoritem.

Určitě. Trutnov vyhrál základní část, takže papírově bezesporu. Na druhou stranu my jsme ho doma dokázali porazit a já si osobně na Trutnov věřil, to spíše zkušeného týmu Nové Paky jsem se obával. Rozhodlo to, že jsme dokázali ubránit Láďu Malého, který zaznamenal pouze čtrnáct bodů. Jinak během sezony byl pravidelně zvyklý dávat i čtyřicet bodů. To si myslím, že byl hlavní klíč k úspěchu k vysněnému titulu.

Jaké byly vaše ambice před sezonou?

Já už hlavně počítal, že titul získáme v předchozích letech, ale i letos jsme poskládali silný tým, takže jsem věřil, že se do nejlepší čtyřky můžeme dostat. Avšak o prvním místě jsme se tolik nebavili, protože tam bylo hodně silných týmů a vidíte, vyšlo to. Hlavní bylo, že jsme se dostali po základní části mezi nejlepší čtyři týmy, protože se nehrálo čtvrtfinále.

Jak jste tento velký úspěch oslavili?

Musím říct, že oslavy byly ve velkém stylu, už cestou domů se slavilo. V Náchodě na zámku jsme měli večírek a myslím, že jsme to řádně zapili. Teď nás čeká ještě jedna oslava v pátek, kdy se sejdeme ve velkém počtu.

Titulem jste si zajistili možnost hrát druhou ligu, zvažujete ji?

Určitě ano. Právě zítra bychom si měli sednout a všechno probrat, ale je to hodně komplikované.

V čem konkrétně?

Máme starou nevyhovující halu, takže je otázka, zda bychom dostali povolení, je nesmysl, abychom jezdili hrát třeba do Jaroměře, navíc bychom museli přivést minimálně dva hráče, což je velmi složité, protože Náchod je z ruky. Takže musíme probrat všechna pro a proti. Jinak bych chtěl poděkovat všem sponzorům a fanouškům.