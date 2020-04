To ještě netušil, že se mu předsevzetí vyplní prakticky ihned. V sobotu 7. března se na Zlaté lyži v Novém Městě na Moravě loučil s bohatou kariérou, aby už ve středu 11. března převzal rodinné povinnosti. Netradiční. Kvůli zavření škol se stal vyučujícím prvňáčka: Victorie Šlesingrové ze ZŠ U Dvora v Letohradě.

Byl zvyklý na termíny jako sprint, stíhačka, individuál, masák, štafeta. A když biatlonista střílí stojku, tak trochu připomíná „téčko“.

Dva termíny mu z minulé branže zůstaly. Victorii učí individuálně a v případě psychického vyčerpání předá štafetu manželce. Á propos, právě se učí písmeno T.

Jak se vám učí doma s dcerou? Naslouchá, nebo zlobí?

Celkem to s ní jde. Občas smlouvá, když už se jí nechce učit, ale nemyslím si, že by nějak výrazně zlobila nebo vyrušovala.

Co, respektive jaký předmět Viktorku baví? Co jí jde nejlépe?

Z předmětů od stolu jí nejvíc baví matematika, jinak ale asi tělocvik, byť ho „oficiálně" nevedeme.

Co ji naopak nebaví? S čím se nejvíce trápí?

Neřekl bych, že ji něco vysloveně nebaví, nebo trápí. Rozhodně ji nebaví uklízet si v pokoji. (úsměv)

Líbí se jí výuka doma, ve známém prostředí?

Myslím si, že domácí prostředí jí trochu ubírá na pozornosti, že občas přemýšlí, k čemu odběhnout. Nedávno nahrávala a poslala vzkaz paní učitelce, jak se jí stýská a jak se těší do školy.

Jak funguje ve vašem případě výuka na dálku?

Paní učitelka nám rozepisuje učivo, které máme projít.

Měl jste oblíbený předmět v dětství?

Já jsem taky měl rád matematiku a samozřejmě tělocvik s výtvarkou.

Naopak co vás štvalo, nebo moc nešlo?

Na druhém stupni mě rozhodně nebavil dějepis s čímž taky souvisí, že jsem s ním trochu začal ke konci základní školy bojovat.

Jaký jste byl vy žák na prvním stupni?

Já jsem byl vynikající žák, akorát jsem doma hodil tašku do kouta a upaloval ven, úkoly jsem pak doháněl pře hodinou. (směje se)

Patřila Victorka k prvňáčkům, co se do školy těšili, nebo naopak?

Moc se těšila, první dny se ale musela trochu rozkoukat.

První třída, řekne se lehká věc, to by odučil každý, nepotřebujete znát chemické vzorce, Archimedův zákon, Pythagorovu větu, vyjmenovaná slova. Tak jaké to je učit od píky?

Ale potřebujete mít o to víc trpělivosti, což je věc, se kterou já trochu bojuju.

Asi se cení především trpělivost, protože děti se učí zcela novým věcem.

Hodně do budoucna záleží, jak se jim to podá.Jsme si toho vědomi, takže se snažíme, abychom Victorce učení nezprotivili a aby jí to bavilo.

Napadá mě, jestli se zrovna v tuto dobu neučí jednotlivá písmenka…

Ano učí, teď se učila velké T.

Zařazujete do výuky všechny předměty jako tělocvik, výtvarku, hudebku?

Tělocvik je nekontrolovaný, stále se někde staví na hlavu a leze po stropě. Nebo mě donutí se s ní nahánět kolem baráku. Výtvarku a hudebku nepraktikujeme, respektive sama si občas něco nakreslí nebo namaluje.

Jaký jste dál učitel, při rozhovorech vypadáte klidně až rozvážně?

Myslím, že se snažím být takový i při učení, nicméně jak jsem psal, občas když dochází trpělivost, tak se musím kontrolovat.

Bavilo by vás toto povolání?

Určitě bych nechtěl být učitel, právě kvůli tomu, že bych neměl nervy na to, vysvětlovat někomu něco stokrát..

Také je asi velký rozdíl učit cizí děti…

Netuším, učíme jen Victorku. (úsměv)