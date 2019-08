Sběratel vrcholných akcí… Přes svůj mladý věk bude už na své druhé vrcholné akci. V prvním případě však měl nehoráznou smůlu, když se zranil těsné před evropským šampionátem. Turnaj ale sledoval alespoň z lavičky. Šimon Puršl (29.1. 1997) mezitím přestoupil ze Zaragozy do Svitav a po delší adaptaci na české prostředí se vrátil do národního týmu. Objevil se ve druhé fázi kvalifikace a „přežil“ celou přípravu. Vešel se mezi čtrnáctku, která odcestovala na Dálný východ. Jenže mu hrozí, že si na vrcholu sezony zase nezahraje.

Čínu už vám nikdo nesebere. Splnil se vám sen?

Čínu mi ještě klidně sebrat můžou, protože nás je stále čtrnáct. Uvidí se, jak bude vypadat konečná dvanáctka.

Ano, nicméně i kdybyste se neprobojoval do tuctu vyvolených, tak z mistrovství už vás nikdo „nevyhodí“.

Je sice fakt, že ti dva, na které zbude Černý Petr, mohou být dál s týmem, ale pořád to není úplně ono. Samozřejmě, že bych chtěl figurovat v té dvanáctce a na šampionátu si zahrát. Na jednu stranu toužím zažít atmosféru tak velké akce, ovšem cítím rovněž tlak z klubu, abych se zapojil do přípravy.

Vzít dva „odpadlíky“ s sebou do Číny je asi schůdnější varianta, než je poslat po přípravném turnaji ze Soulu domů. Souhlasíte?

Bylo by to trochu kruté. Po absolvování celé kvalifikace a dlouhé přípravy takto skončit. Pochopitelně to bude pro ty dva škoda, ale takhle už to ve sportu chodí. Musím ale kvitovat snahu manažera reprezentace Michala Šoba i dalších. Jak za ty dva poslední bojovali, aby si všichni ze čtrnáctky mohli zažít atmosféru mistrovství světa.

Zatímco většina vašich spoluhráčů je v ideálním basketbalovém věku, tak vy jste stále na začátku reprezentační kariéry. Kdy se kdo takhle mladý podívá na Dálný východ?

Je to super. Pro mě je to něco úžasného. Do daleké Asie letím vůbec poprvé. Potvrzuje se mi, jak je pěkné, kam až se může člověk s basketbalem dostat. Třešničkou na dortu by bylo, kdybych mohl naskočit do hry.

Jak odhadujete své šance, že se to podaří?

Těžko říct. Do hlavy trenérů nevidím. Nicméně doufám, že tam nějaká šance je. I když je pravda, že v přípravných zápasech jsem moc prostoru nedostával. Tak alespoň v trénincích se snažím trenérovi dokázat, že do týmu patřím. Jinak to ovlivnit nemůžu. Bohužel.

Být s národním týmem Jan Veselý, už byste se možná připravoval s Tury. Vnímáte to stejně?

Je nutné přiznat, že absence Honzy mi pomohla absolvovat celou přípravu. A prodrat se přes něj do závěrečné dvanáctičlenné by byl hodně velký problém. Teď je nás víc na podobné úrovni, takže poslední slovo bude mít trenér Ginzburg.

Otázka na tělo. Vyměnil byste pro dobro českého týmu vaši účast pro MS v Číně za to, kdyby mohl být Veselý zcela zdráv?

(rozesměje se) To místo ještě nemám jisté, takže nemohu říct svojí účast. Každopádně Honza je stěžejním hráčem a hrál by mnohem víc. Takže je možné, že ano.

Vy už jste jednu vrcholnou akci v roli diváka zažil. Na minulém ME v Rumunsku jste jako zraněný figuroval na soupisce. Jako kdybyste chtěl být s nároďákem za každou cenu…

Hodně mi záleží na reprezentování České republiky. Tenkrát mi bylo dvacet a chtěl jsem nasát atmosféru kolem národního týmu a postupně získávat zkušenosti. Poprvé jsem byl povolán do mužské reprezentace. Jenže jsem se na posledním tréninku před odletem zranil a už nebyl nikdo, kdo mě mohl nahradit. Tak jsem dostal nabídku jet s týmem. Rád jsem tuto možnost přijal.

Kdybyste skončil na MS jen mezi diváky, mohl byste s týmem alespoň trénovat?

Informace, kterém mám, jsou takové, že ti vyřazení se mohou normálně připravovat s týmem. Absolvovat všechny akce. Podle rozhodnutí FIBA by však při zápasech museli na tribunu.

Vraťme se na začátek rozhovoru. Ze Soulu je to podstatně blíž do Číny než do Svitav. Spěchal byste na přípravu?

Promýšlím to, ale hrozně moc bych si přál zažít atmosféru mistrovství světa. Pokud mi vyhoví v klubu, zůstanu v Číně.

Odhad Deníku

10 % - Kdyby nebyla česká pivotská jednička Jan Veselý zraněný, tak by se Šimon Puršl nedostal do čtrnáctky, která odletěla na asijské turné. Jenže kdyby neplatí, a tak se svitavský dlouhán v reprezentačním kádru udržel. Jeho šance na přímou účast na mistrovství světa jsou však mizivé. Trenér Ronen Ginzburg má k dispozici jisté trio podkošových hráčů: Ondřej Balvín, Patrik Auda a Martin Kříž. Puršl tak soupeří jen s Martinem Peterkou. Bývalý hráč Pardubic ale má více zkušeností a také dostával v přípravě více prostoru. Puršla by tak pustilo do hry pouze zranění jednoho z nich…