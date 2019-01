Nové Město nad Metují – Zraky české atletické veřejnosti se po nedávném Mistrovství světa v Moskvě obracejí k domácí scéně, konkrétně k Novému Městu nad Metují. Zde se v neděli 8. září koná Mistrovství České republiky družstev mužů a žen.

DRUHOU neděli v září hostí novoměstský Stadion generála Klapálka atletické MČR družstev mužů a žen. | Foto: Archiv pořadatelů

Novoměstský Sportovní klub po červencovém mezinárodním mítinku Velká cena Nového Města nad Metují hostí další vrcholný domácí podnik. A tento atletický bonbonek možná bude ještě výš, než červencový mítink zařazený do seriálu Česká spořitelna extraliga.

V neděli 8. září se totiž na novoměstský Stadion generála Klapálka chystá několik účastníků nedávného Mistrovství světa v Moskvě a vyloučen stále ještě není ani start jednoho ze tří českých medailistů. Už dnes je jisté, že se v Novém Městě představí pátý mužů moskevského závodu na 400 metrů Pavel Maslák, který za sebou nechal v ruské metropoli i olympijského šampióna Kiraniho Jamese.

Hned ve dvou disciplínách by se na Stadionu generála Klapálka měla představit šestá žena moskevského šampionátu v běhu na 800 metrů, Lenka Masná. „Disciplíny ještě nevím všechny, ale určitě to bude 400 metrů a k tomu 800, nebo nově 200 metrů," poodkryla své plány před nedělním závodem Lenka Masná.

Účastníků nedávného MS však bude v Novém Městě daleko více, takže se rozhodně máte na co těšit. „K vidění bude také mnoho velmi nadějných mladých závodníků, jejichž jména atletickým laikům zatím moc neříkají, ale v budoucnu by určitě mohla," říká za novoměstské pořadatele Aleš Žďárský.

Celý soutěžní program začne čtvrt hodiny před jedenáctou, a to v Novém Městě netradiční disciplínou, skokem o tyči mužů. Přesně v jedenáct hodin startují další tři disciplíny, dálka žen, oštěp mužů a kladivářská soutěž žen. Před slavnostním zahájením šampionátu ještě stihnou své chodecké závody na pět kilometrů muži i ženy. Slavnostní zahájení je naplánované na půl jedné a poté začnou téměř pětihodinová klání, na jejichž konci poznáme letošního vítěze.

O stylovou tečku se pak postará přední český akrobatický pilot závodící v Red Bull Air Race, Martin Šonka. (mr)