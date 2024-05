Předposlední kolo letošního ročníku bylo sehráno o víkendu v B ligách a nižších, oproti tomu dohráno má extraligová skupina o udržení. A v ní právě až závěrečné kolo rozhodlo o druhém sestupujícím, který do B ligy doprovodí již dříve známou sestupující jičínskou Elitu. Tím smutným je jeden z nováčků soutěže tým Darts Brothers Červený Kostelec, jež ve finálové fázi zcela propadl, když v pěti zápasech získal jediný bod a to až tuto neděli s beznadějně poslední Elitou.

Z výpadku červenokosteleckých se proto těší druhý nováček dolnokalenští Pistolníci, kteří ve finálovce posbírali devět bodů z patnácti a v nejvyšší krajské soutěži se tak udrželi.

Rozluštěn je rébus o vítězi západní B ligy. Do Extraligy z ní zamíří vedoucí Piráti Paluba Dvůr Králové, jenž o víkendu přivezli rozhodující body za výhru 12:6 z vrchlabského Sklípku. Jejich pozici už nemůže ohrozit vůbec žádná ani teoretická příhoda.

Závěrečné kolo nabízí zápletku na opačném pólu tabulky. Na jedenácté příčce, která je poslední sestupová, se aktuálně vyskytuje P&R Radim. K záchraně béčkové příslušnosti potřebuje v posledním utkání pokud možno na plno bodovat v Hajnici s Černým Supem a zároveň se spoléhat na ideálně nulový zápis někoho z dvojice Vítkov Jilemnice, Sklípek Vrchlabí. Vítkovští hrají doma s Vo tečku Vítězná, Sklípkani zajíždějí do Trutnova ke Žralokům.

V západní C lize měli v neděli možnost rozhodnout o svém prvenství hráči Továrny Prosečné. Stačil jim k tomu bod z nedělního duelu s vrchlabským Rally barem. Ten ovšem využil domácího prostředí, zvítězil 11:7, poskočil na druhou příčku tabulky a především tím udržel ve hře o triumf právě sebe. V případě, že by Továrna v posledním kole neuspěla doma s céčkem Orlů Trutnov a Rally bar zvítězil za tři body nad jičínským JC/DC, pak by o vítězi skupiny rozhodly až vzájemné legy těchto dvou konkurentů. Shodné by totiž měli nejen bodová konta a body ze vzájemných zápasů, ale také vzájemné skóre (první duel vyhrála Továrna 11:7 s legy 25:21, druhý stejným skórem Rally bar ovšem s legy 24:17).

Mezikonferenční duely měla o víkendu naordinované i národní Superliga. Jistou účast ve finálových bojích o titul mistra ČR si po nich zajistila trutnovská 40, která nejprve uzmula bod lídrovi středovýchodní konference Mustangu Brno a později si připsala plný bodový zisk s předposledním ŠK Vyškov. Ve zbývajících dvou zápasech středozápadní konference si trutnovští mohou dovolit nebodovat a přesto o čtvrtou příčku nepřijdou.

Kompletní výsledkový servis všech soutěží lze sledovat v průběhu celého ročníku na portále šipkařů Královéhradecka sever - www.sipky.org/khk-s.(VOn)