Náchod – Fantastickou podívanou si připravili pro své fanoušky prvoligoví házenkáři Náchoda. Ti totiž v úterním svátečním odpoledni porazili po dramatickém průběhu a úspěšně zvládnutému prodloužení extraligové házenkáře Přerova a postoupili tak do 4. kola Českého poháru.

Náchodský Tomáš Osoba se prosazuje přes dvojici blokujících hráčů Přerova v zápase, v němž vstřelil šest branek. | Foto: Zdeněk Majer

HC TJ Náchod – Sokol HC Přerov 28:27 (13:14) PP. Úvod domácím příliš nevyšel a v 5. min. Náchodští prohrávali už 1:4. V té době poslal domácí trenér na hřiště Pavla Štefana a začaly se dít věci. Během dalších pěti minut, i díky dvěma gólům Štefana, bylo srovnáno a začínalo se znovu. V dalším průběhu první půle si favorizovaní hosté opět vypracovali jedno až dvoubrankový náskok, který drželi až do závěru poločasu. V poslední minutě sice domácí srovnali na 13:13, jenže se sirénou ukončující první dějství hosté vstřelili gól na 13:14.



Strhující házená pokračovala i ve druhé půli a měla hodně podobný scénář jako v té první. Hosté si stále udržovali jedno až dvoubrankové vedení. Náskok dvou branek Přerovu vydržel až do 25. min. druhého poločasu, od té doby až do konce už domácí obětavým výkonem Přerovu nedovolili skórovat a sami se dvěma góly dotáhli na 24:24. V závěru sice ještě domácí sahali po vítězství v normální hrací době, ale to už nedopadlo, a tak se šlo do prodloužení.

V něm už domácí svého soupeře přehrávali, vytvořili si dvougólový náskok, který udrželi do konce první ze dvou pětiminutovek. V začátku té druhé Cvejn dal gól na 28:25, jenže hosté vzápětí kontrovali. Ve třetí minutě prodloužení byl domácím vyloučen Štefan a ti dohrávali v oslabení. I přesto Náchodští po heroickém výkonu dovolili soupeři skórovat jen jednou a přestože sami už gól nevstřelili, i tak to stačilo na těsné, ale zasloužené vítězství 28:27.

Radek Čejchan, trenér Náchoda: „Řekl bych, že nás soupeř trochu podcenil, myslel si, že mu asi vítězství spadne do klína automaticky. Je pravda, že hosté měli lepší vstupy do poločasů, nám zase patřily prostřední fáze a v závěru se nám to podařilo dotáhnout do prodloužení, kde jsem měli více štěstí. I přesto si myslím, že naše vítězství bylo i díky vůli a bojovnosti zasloužené.“

Fakta – sestava a branky Náchoda: Klesl, Kocián, Bauer, Galba 2, Balcar 3, Manych, Štefan 7, Hanuš 3, Stára, Osoba 6, Cvejn 3, Freiberg 1, Šnajdr 2, Čmelík 1. Rozhodčí: Kohout, Vaník. Dvouminutové tresty: 1:3. ŽK: 2:3. Sedmičky: 4:1. Diváků: 200.