Připravuje akce, které se nemusí uskutečnit. Jaroslav Vašíček je však optimistou. A to navzdory tomu, že omezení v podobě zavřených hranic či prodloužení doby nošení roušek může jeho cyklistické plány zhatit.

Sport se ale dere zpátky na scénu. Pomoci by mu mohly dvě tradiční akce na silnici. Srpnová Czech Cycling Tour a zářijový Závod míru jezdců do 23 let. Tedy prestižní závody, na kterých jsou vždy hodně vidět i jezdci formace Elkov Kasper, dlouhodobé tuzemské jedničky z Hradce Králové. Podle Mezinárodní cyklistické unie (UCI) se mají od 1. července rozeběhnout menší závody, kalendář World Tour by měl odstartovat o měsíc později.

„Jediné, z čeho mám strach, jsou vládní omezení. Pan plukovník Prymula se nedávno vyjádřil, že ještě v srpnu budeme povinně nosit roušky. Trochu mě tím nahlodal, ale držím se přesvědčení, že se v té době už bude závodit,“ přiznává Jaroslav Vašíček.

Příprava před Tour de France

Nehledě na zdravotní situaci musí na přípravách obou podniků jako organizátor a promotér pracovat. Czech Tour je jediným etapovým závodem v České republice kategorie jedna a snahou je zachovat jeho původní termín 5. - 9. srpna.

„V té době stojí proti nám jen jeden závod v Norsku, proto registrujeme obrovský zájem týmů. Výhodu máme v tom, že jsme jednou z akcí, která je zajímavá pro účastníky Tour de France,“ říká Vašíček o nejslavnějším závodě, který kvůli koronaviru startuje až 29. srpna.

V tuto chvíli má podepsaných 19 elitních týmů. „Počítáme s dvaceti. Jedno místo zatím držíme. Ředitel Czech Cycling Tour Leopold König vyjednává se stájí INEOS (dříve SKY). Je to otevřené, ale myslím, že britskou formaci u nás před Tour uvidíme. Jsme v situaci, kdy si můžeme z world tourových týmů vybírat,“ pokračuje.

Zatím je přihlášených pět World Tour týmů: Mitchelton Scott, Bora-hansgrohe, Jumbo Visma, CCC Pro Team a Sunweb. Zajímavý je i Pro kontinentální tým Alpecin-Fenix s Mathieu van der Poelem, o kterém se říká, že je aktuálně největším cyklistickým talentem, což dokazuje na silnici, na horských kolech i v cyklokrosu.

Českou účast by měla představovat hlavně hradecká stáj Elkov Kasper. Na startu by tak neměl chybět mistr republiky František Sisr, nebo Jan Bárta a Alois Kaňkovský. „Předpokládám, že se objeví i Josef Černý a Jan Hirt ze stáje CCC a Petr Vakoč v barvách Alpecin-Fenix. V jejich sestavě by neměl chybět nizozemský fantom Mathieu van der Poel. Konkurence bude skvělá,“ má jasno pořadatel.

Rovin si účastníci Czech Cycling Tour moc neužijí. Etapy je zavedou do Beskyd a Jeseníků. Jedná se o závod pro vrchaře, ale jinak je pro ně podnik s centrem v Olomouci pohodový. Na starty etap to mají maximálně něco přes hodinu. „Jak se říká, je to okolo komína. Závodníci k nám jezdí rádi. A díky pohostinnosti to platí i o mechanicích a dalších členech doprovodu.“

Letošní trasa CCT je 586 kilometrů dlouhá s převýšením 9000 metrů, pojede se v regionech Olomouckého, Moravskoslezského, Pardubického a Zlínského kraje.

Generálka na MS

Čtyřetapový kopcovitý Závod míru U23 (440 km, převýšení 8800 m) se měl na Jesenicku a Šumpersku jet původně v červnu. Nový termín je 3. - 6. září a ZM bude opět součástí prestižní série Nations‘ Cup. „Pořadatel nerozhoduje, kdo bude startovat. Sestavy se tvoří podle světového žebříčku. Jedná se o nejlepší reprezentace do 23 let, pro něž půjde o generálku na světový šampionát ve Švýcarsku,“ podotýká Vašíček.

Jedná se o rovněž horský podnik, který se nedá vyhrát na náhodu. Uspějí jen nejlepší, a ti se pak obvykle uchytí v profesionálním pelotonu. „Proto se na něm objevují manažeři světových stájí a mladí jezdci se kvůli angažmá náležitě předvádějí. Tradicí je, že prvních pět v celkovém pořadí rovnou podepisuje smlouvy do World Tour.“

Jaroslav Vašíček nyní doufá, že práce obou pořadatelských štábů nepřijde vniveč. „Makáme na sto procent, ale situace je taková, že to nemáme úplně ve svých rukou,“ dodává.

Na soupisce Ineosu jsou:



CHRIS FROOME (čtyřikrát ovládl Tour de France, vyhrát dokázal i Vueltu a Giro d'Italia)



EGAN BERNAL (vítěz Tour de France 2019)



GERAINT THOMAS (vítěz Tour de France 2018)



RICHARD CARAPAZ (vítěz Gira d'Italia 2019)



MICHAL KWIATKOWSKI (mistr světa z roku 2014)