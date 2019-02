Jičínsko, Náchodsko – Do Železnice na Jičínsku se sjeli šipkaři k 1. Šipkohraní letošní sezóny. Program akce vyplňovaly Regionální Mastery Unie šipkových organizací jednotlivců, dvojic a také dětí. V dopoledních hodinách se navíc odehrál 2. hrací den krajské ligové soutěže ženských družstev.

Ilustrační foto | Foto: archiv Denik

Hlavními body Šipkohraní pak byly Regionální Mastery UŠO dvojic, které startovaly v poledne, a především pak odpoledních jednotlivců, jejichž výsledky se započítávaly do krajských žebříčků Mistrovství SVČ dvojnásobně. Mezi ženami se výborně vedlo Martině Kubečkové (DC Hobl Horní Kostelec), která triumfovala ve dvojicích (se spoluhráčkou Karolínou Farnou) a v jednotlivkyních byla druhá



Ligová soutěž ženských družstev je ve své polovině. Na čele se usadily Ďáblice z Náchodska, které ve čtyřech doposud odehraných kolech neokusily hořkost porážky. V Železnici sice nejprve překvapivě pouze remizovaly se Sluníčky Horní Olešnice poté ale přehrály obhájkyně krajského titulu Fčely z Baníku Žacléř 6:3.



Pokud by se Ďáblicím podařilo předvést stejný kousek i v odvetách, staly by se teprve druhými Mistryněmi Královéhradeckého kraje. Do konce jsou ale ještě dva hrací dny a v nich celkem čtyři utkání, proto jejich cesta za titulem bude ještě hodně náročná.



Výsledky zápasů 2. hracího dne: Ďáblice z Náchodska – Sluníčka Horní Olešnice 5:5; Fčely z Baníku Žacléř – Ďáblice z Náchodska 3:6; Sluníčka Horní Olešnice – Fčely z Baníku Žacléř 1:6; Vrtulky Hradec Králové A – Vrtulky Hradec Králové B 6:2 (odehráno v Hradci Králové). (ov)

1. Ďáblice z Náchodska 4 3 1 0 0 23:11⋌10

2. Fčely z Baníku Žacléř 4 3 0 1 0 21:8⋌9

3. Vrtulky Hradec Král. 4 1 1 2 0 12:19⋌4

5. Vrtulky Hradec Král. B 4 1 0 3 0 11:20⋌3

5. Sluníčka Horní Olešnice 4 0 2 2 0 13:22⋌2