Tři kola před koncem finálové fáze Extraligy o titul jsou známí dva ze tří postupujících na červnové MČR. Jistotu si s předstihem vysloužilo Zippo Štít a prakticky i Truhles Hradec Králové.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Zippo o víkendu slavilo jednoznačnou výhru 15:3 v Arnultovicích nad Kobrami, Truhles zvládly bez problémů 12:6 duel ve Vlčicích s Tornádem. V závěru bude napínavý souboj o třetí postupovou příčku. Aktuálně ji okupují jičínští Lucky Darts, kteří v neděli převálcovali 15:3 kostelecké uskupení Badgers.

Na dostřel jsou však Pivaři Habřina a mimo hru není ještě ani Černý Sup Starý Rokytník. Hodně napovědět může právě vzájemné střetnutí této dvojice, které mělo proběhnout v neděli, ale aktéři si ho odložili na tento pátek.

Také ve skupině o udržení, kde do cíle zbývají už jen dvě kola, bude co sledovat. Jičínskou Elitu, která si svůj ortel sama vyřkla nedělní domácí těsnou porážkou 8:10 s dolnokalenskými Pistolníky, do B ligy doprovodí někdo z trojice Zlatí Bažanti Velké Poříčí, Darts Brothers Červený Kostelec nebo právě Pistolníci.

Kdo naskočí do příštího extraligového ročníku s nálepkou nováčka není stále jasné v západní B lize. Vedení ztratili porážkou 8:10 od trutnovských Žraloků hráči Vo tečku Vítězná a pomyslný žlutý trikot si tak po třech týdnech opět oblékli královédvorští Piráti Paluba. Vysvléknout je může už jen vlastní kolaps. V posledních dvou zápasech totiž hrají s až jedenáctým vrchlabským Sklípkem, respektive dvanáctým novopackým Kumburkem, tedy se soupeři bojujícími o záchranu.

K tomu, aby třetí tým západní C ligy Rally bar Vrchlabí doprovodil do B ligy družstva Továrna Prosečné a JC/DC Jičín, chybí vrchlabským jediný bod. Na jeho zisk mají hned tři pokusy. Jen pokud by z nich vyšli naprázdno mohou je v konečném zúčtování předskočit královédvorští Rafani.

U sousedů na východě je situace v popředí tabulky, respektive v bitvě o tři béčkové vstupenky, značně zašmodrchaná. Na vině jsou rozdíly v počtech odehraných zápasů, které vyvstaly především tím, že ze soutěže před dvěma týdny odstoupila rezerva úpických Lumírkovců. Jistojistě se tedy ví pouze to, že jedna vstupenka poputuje do kapsy vítěze skupiny celku UDH Horní Radechová.

Karty jsou rozdány v ženské lize. Mistryněmi Královéhradecka jsou posedmé v řadě a poosmé celkově Fčely. Potřetí vítězí jako Fčely Úpice, šestkrát soutěži kralovaly jako Fčely z Baníku Žacléř, historicky se ale vždy jednalo o tentýž klub. Na pořadí již nemůže nic změnit ani výsledek dohrávky, kterou sehrají beznadějně poslední Frajerky Nový Bydžov právě se staronovými mistryněmi.

Společně se Fčelami se na MČR podívají Medvědice z Velkého Třebešova. Těm patří druhé místo díky lepší vzájemné bilanci s třetími Bělečandami z Bělče, kterou rozlišuje jeden jediný leg.

Kompletní výsledkový servis všech soutěží lze sledovat v průběhu celého ročníku na portále šipkařů Královéhradecka sever - www.sipky.org/khk-s.(VOn)