Zápasy třetího kola Hlavní ligové soutěže pokračovaly o víkendu v severním regionu Královéhradecka. V nejvyšší soutěži si premiérové extraligové vítězství připsal tým Darts Brothers Červený Kostelec, který na domácím hřišti porazil jičínskou Elitu 11:7.

Zápasy třetího kola Hlavní ligové soutěže pokračovaly o víkendu. | Foto: UŠO Královéhradecko sever

V Extralize tak již není celku, který by doposud nebodoval. Do čela tabulky se vyhoupl Lucky Darts Jičín a to na úkor arnultovických Kober od Soudku, které právě s Jičínem v neděli prohrály 6:12.

Stejně jako v nejvyšší krajské soutěži i v té nejnižší déčkové jsou po třetím kole všechna družstva s nějakým bodovým ziskem. Tím, který má aktuálně nejtučnější bodové konto, je rezerva Baru Zámeček Hostinné, která sice prohrála v prodloužení 9:10 v Královci s tamní skvadrou 133, přesto tabulce vévodí o bod před druhými Berany ze Stadionu Jilemnice.

Ti ovšem mají utkání k dobru, protože o víkendu měli volný los.Kompletní výsledkový servis všech soutěží lze sledovat v průběhu celého ročníku na portále šipkařů Královéhradecka sever zde.

- Ondřej Vylíčil