Třetím hracím dne pokračovala o víkendu Letní dabltým liga. V soutěži, která vyplňuje prázdninovou přestávku Hlavní ligové soutěže, do čela vylétly trutnovské Létající Opice. Aktuálně mají shodný počet bodů s druhou Kosteleckou Letkou, ale mírně na vrh mají ve skóre.

Další dvě pozice tabulky - třetí a čtvrtá - jejichž majitele katapultují do krajského finále, v současnosti vlastní Sklípek Vrchlabí a Medvědi z Velkého Třebešova. Těm hraje do karet fakt, že odehráno mají o utkání méně než vrchlabský protivník, tedy pokud by dohrávku vyhráli, posunou se na třetí příčku.

Kompletní výsledkový servis nabízí portál šipkařů Královéhradecka sever - www.sipky.org/khk-s. (VOn)

Výsledky: Dynamo Ruchadlo Zájezd Č. Skalice - Trdla z Aprílu Úpice 7:7, Sklípek Vrchlabí- Létající Opice Trutnov 2:12, Sklípek Vrchlabí - Co se našlo Šonov 13:1, Trdla z Aprílu Úpice - Medvědi Velký Třebešov 3:11, Co se našlo Šonov - Létající Opice Trutnov 1:13, Medvědi Velký Třebešov - Dynamo Ruchadlo Zájezd Č. Skalice 11:3.

Tabulka