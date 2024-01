V úterý 30. ledna se na Náchodsku rozběhne třetí ročník série pravidelných šipkových turnajů - NáChodka. Název seriálu může napovědět, že se nebude jednat o soutěž odehrávající se na jednom hracím místě.

NáChodka 2024. | Foto: se svolením pořadatele

Obcházet se jich bude hned šest konkrétně Červený Kostelec Sokolovna Sport, Horní Radechová Obecní hospoda, Jaroměř Stylle bar, Náchod Murphy´s, Provodov-Šonov Obecní hostinec a Velký Třebešov U Vagonu. Právě v těchto provozovnách se budou jednotlivé turnaje pravidelně střídat.

Hracím dnem drtivé většiny turnajů bude úterý. Pouze ve Velkém Třebešově se bude hrát o čtvrtcích, avšak tato výjimečnost nastane pouze jedenkrát za měsíc.

Všechny turnaje NáChodky, bez ohledu na místo konání, jsou otevřené široké veřejnosti, což znamená, že se zapojit mohou snadno i neregistrování. Stačí pouze dorazit v konkrétní den do místa konání vybraného turnaje a do 18. 00 se zaregistrovat u přítomného rozhodčího. Poté už se může dotyčný naplno zapojit do bojů o body do celkového žebříčku série.

V každém turnaji budou připraveny odměny v podobě konzumačních lístků a poukázek na nákup v e-shopu partnera soutěže firmy Willcap Trutnov. Po posledním turnaji pak bude pamětním dárkem odměněna nejúspěšnější žena, neregistrovaný/á ("amatér/ka") a nejlepší muži kategorie A, B, C a D, kteří ve své kategorii posbírají do žebříčku v průběhu roku nejvíce bodů. NáChodka proto na svém konci bude mít hned šest vítězů.

Veškeré informace, termínovku i výsledkový servis nabízí web soutěže nachodka.navrchol.cz. (VOn)