Zatímco v párech už jedno prvenství má, sic je již pět let staré, kdy se v říjnu 2019 ve Velkém Třebešově radoval taktéž s Tišlerem, v singlech měl zlatou premiéru. Jeho dosavadním maximem bylo páté místo, které zapsal před dvěma lety v Hajnici, nyní se tedy nejenže prvně postavil na bednu, ale hned to bylo na stupeň nejvyšší.

V turnaji na něj dokázal vyzrát pouze David Šilar ve finále pravačky 2:0, avšak Unger mu porážku oplatil v pozdějším finále - a to hned dvakrát 2:0, 2:1 - a v konečném pořadí se Šilar proto musel spokojit se stříbrem. Jde o jeho sedmý cenný kov, ten nejcennější ale má zatím pouze jeden z loňského července taktéž z Vítězné.

Na první triumf nadále čeká mezi muži bronzový Jakub Lár. Medailově se mu daří v pravidelných dvouletých intervalech. Druhý totiž byl v červenci 2020, třetí v srpnu 2022 a nyní třetí v červnu 2024. Co všechny tři kovové zářezy spojuje je hrací místo - vždy se tak stalo na domácí půdě ve Vítězné.

Double Open žen měl stejnou vítězku jako před měsícem ve Velkých Svatoňovicích. Triumf obhájila Lenka Wolfová, která tak ze třech letošních Doublů má bilanci dvě první a jedno třinácté místo. Podobně jako Unger také Wolfová neměla cestu za prvenstvím bez zaváhání.

Dostavilo se v prvním finále, kde jakožto vítězka pravé strany prohrála 2:1 s Pavlínou Kosařovou. Finále opakované ale již Wolfová opět zvládla, sic těsně 2:1, čímž svoji soupeřku připravila o druhé zlato kariéry.

To první je nicméně značně vousaté, protože se datuje k červenci 2012. Třetí příčku si v Double přivlastnila týmová kolegyně Wolfové Lucie Krtičková, pro niž je to největší životní úspěch alespoň co se šipkového kolbiště týče. (VOn)

VÝTAH Z VÝSLEDKOVÝCH LISTIN

Double Open MSVČ ženy (17 hráček) 1. Wolfová Lenka (Dřevěnka Broumov)

2. Kosařová Pavlína (Trutnov)

3. Krtičková Lucie (Dřevěnka Broumov) Double Open MSVČ muži (38 hráčů) 1. Unger Lukáš (Pivaři Habřina)

2. Šilar David (Černý Sup Starý Rokytník)

3. Lár Jakub (Vo tečku Vítězná) Double Open PWS dvojic (20 párů) 1. Tišler Matěj - Unger Lukáš (DT Puškvorec Velké Svatoňovice - Pivaři Habřina)

2. Chvojka Martin - Štefl Dominik (Darts Brothers Červený Kostelec - Černý Sup Starý Rokytník)

3. Lár Jakub - Rezek Petr (Vo tečku Vítězná - DC Prima Česká Skalice)

Kompletní výsledkový servis včetně fotogalerie a aktuálních krajských žebříčků lze vyhledat na portále www.sipky.org/khk-s