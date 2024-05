Gambrinus Superliga zakončila o víkendu poslední várkou zápasů základní část. Na červnové Mistrovství ČR, kde proběhne finálová fáze soutěže, ze které vzejde šampion naší země, se probila trutnovská 40, která v severovýchodní konferenci obsadila čtvrtou poslední postupovou příčku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Trutnovští, vicemistři České republiky z posledních dvou sezón a trojnásobní mistři z sezón předkovidových 2016/17 až 2018/19, budou tedy o předposledním červnovém víkendu mít další možnost osvojit si zpět mistrovský trůn, o který je dvakrát po sobě připravil brněnský Mustang.

Trofej pro mistra Královéhradecka zůstává na jihu kraje tentokrát zásluhou hráčů Zippo Štít, kteří tím přerušili dvouletou nadvládu Pivařů z Habřiny. Těm se letos podařilo tabulkou prokousat "jen" na bronzový stupínek, když je krom Zippa porazily i královéhradecké Truhles. Ty si oproti loňsku v konečném pořadí stejně jako Zippo polepšily o jednu pozici. Stupně vítězů si tedy rozdělila stejná mužstva jako před rokem, všechna pocházejí z jižní základní skupiny.

Absolutní zmar postihl kvarteto týmů reprezentujících severní region.

V osmi kolech, v nichž se rozdělovalo celkem šestadevadesát bodů, vytěžily dohromady pouhých dvaadvacet, což jasně stanovilo medailové pořadí, potažmo rozdalo vstupenky na červnové MČR, kam vycestují právě a pouze medailisté. Paradoxem je, že nejvíce bodoval tým, který do finálové fáze vstupoval jakožto nejhorší, v základní části byl až čtvrtý, a jeho šance na medailové umístění byla v rovině teoretické. Vlčické Tornádo dokázalo z čtyřiadvaceti bodů, které mohlo získat, urvat deset, což v důsledku přesto nestačilo na lepší než na sedmou pozici. Zbylá trojice severských "kolegů" se srovnala na pozicích před Tornádem. Šesté arnultovické Kobry od Soudku a bramborové jičínské Lucky Darts uhrály jen šest bodů, naprostý kolaps pak prožil vítěz základní skupiny sever Černý Sup Starý Rokytník, který ve finálovce nedokázal bodovat ani jednou.

Ve hře o zachování extraligové příslušnosti zůstal pomyslný Černý Petr v rukou týmů Elita Jičín a Darts Brothers Červený Kostelec. Zatímco elitářům chybělo k záchraně propastných dvanáct bodů, šipkařským bratrům by bývalo stačilo uhrát dva body navíc. S Extraligou se prvně jmenovaní loučí po čtyřech sezónách, druzí se v ní ohřáli pouze jeden rok.

B ligy: Do Extraligy míří Puškvorec Velké Svatoňovice a Piráti Paluba Dvůr Králové

Druhé nejvyšší soutěže na Královéhradecku ovládla družstva Puškvorec Velké Svatoňovice a Piráti Paluba Dvůr Králové. V příští sezóně proto ochutnají atmosféru Extraligy.

Naprosto suverénním způsobem vystupoval Puškvorec, který východní skupinu ovládl s drtivou dvacetibodovou rezervou. Při jeho bezstarostné jízdě ho jen dva protivníci pozlobili, ale v obou případech to byla pouze jednobodové přibrzdění, když 1. října loňského roku zvítězil až po prodloužení 10:9 v Broumově nad Dřevěnkou a o týden později stejným skórem zdolal doma úpickou Republiku. Jinak šlo o unikátní představení, které historie bojů o nejvyšší soutěž nepamatuje.

To Piráti měli podstatně náročnější práci. Sic vévodili tabulce po většinu sezóny, neustále jim však na záda dýchal celek Vo tečku Vítězná. Nováčkovi soutěže se dokonce v polovině března povedlo vyhoupnout se do čela, ale netrvalo ani měsíc a Piráti si vedení vzali zpět a udrželi jej až do samotného konce.

Smutek nad nepovedenou sezónou se rozlil v táborech šestice týmů z opačných pólu tabulek. Pád o soutěž níže postihl celky Medvědi Velký Třebešov A, Baník Žacléř B, Lelci z Kramolny na východě a P&R Radim, Kumburk Nová Paka a Divočáci Nemyčeves na západě. Silnou frustraci musí prožívat především posledně jmenovaní, kterým se letos nepodařilo bodovat v jediném utkání a po ročním účinkování v béčku se navrací do ligy s označením C.

C ligy: Prvenství slaví UDH Horní Radechová a Továrna Prosečné

Nejlepšími týmy sezóny v céčkových třídách se staly UDH Horní Radechová a Továrna Prosečné. V prvním případě se jednalo o prvenství dominantní desetibodové, ve druhém velmi těsné jednobodové, přičemž Továrna se na triumf v céčku rozkoukávala dvě sezóny, Radechové stačila jediná, když v letošním ročníku startovala s nálepkou nováčka. Obě party budou žhavými želízky našeho regionu v ohni, kterým bude červnové Mistrovství ČR kategorie C, kam se svými výkony kvalifikovaly. Do B ligy společně s nimi míří i stříbrná družstva Podskaláci Úpice, JC/DC Jičín i bronzová Dřevěnka Broumov B, Rally bar Vrchlabí. Po roce, respektive dvou, se do béčka navrací Jičín, respektive Vrchlabí, dlouhých šest let na totéž čekali v Úpici a rezerva Broumova do druhé nejvyšší krajské soutěže naskočí v tomto složení premiérově.

Pocity protichůdné zahalily spodní příčky obou skupin. Sestup do nejnižší soutěže zasáhl mužstva Noví Koně Nahořany, Grand Jaroměř na východě a Krakeni Dvůr Králové a Bar Zámeček Hostinné na západě. Většina si céčkovou ligu užila krátce - Grand a Krakeni rok, Zámeček dva. Smolaři jsou především Krakeni, jenž o ligu níže poslala až horší vzájemná bilance s bodově shodným vrchlabským GTA Sklípek. Potřetí v řadě figurují na sestupové příčce C ligy Noví Koně. Ve všech předchozích případech se dodatečně zachránili a to díky odhláškám týmů z nadřazených soutěží. Jestli jim tato nepředvídatelná shoda okolností pomůže i letos, popřípadě někomu z ostatních zmíněných, bude jasné po uzávěrce přihlášek do nové sezóny tedy po posledním květnu.

D liga: Na déčkový šampionát vycestuje rezerva Zámečku Hostinné

Nejnižší soutěž opanoval - a na Mistrovství České republiky kategorie D se na konci června vydá - Bar Zámeček Hostinné B, který tabulku vyhrál se solidní rezervou osmi bodů před rudnickými Šipkaři z Obecní hospůdky, o další čtyři body zpět skončili jilemničtí Berani u Stadionu. Z postupu do C ligy se mimo medailové trojice raduje také v pořadí čtvrtý 133 Královec. Pro všechny čtyři celky byla letošní sezóna premiérová a hned s radostným postupovým vyústěním.

Z aktuálně nejnižší ligové úrovně pro tuto chvíli nikdo nesestupuje. Čekat se musí tradičně na konečný počet přihlášených týmů do nadcházejícího ročníku. Jasněji proto bude až začátkem června.

Liga žen: Úpické Fčely nadále dominují Královéhradecku

Jedinou čistě ženskou soutěž v Královéhradeckém kraji ovládly posedmé v řadě a poosmé celkově Fčely. Potřetí vítězí jako Fčely Úpice, šestkrát soutěži kralovaly jako Fčely z Baníku Žacléř, historicky se ale vesměs jednalo o tytéž Fčely, minimálně o tentýž klub. Společně se staronovými mistryněmi kraje se na červnové MČR ženských družstev podívají Medvědice z Velkého Třebešova. Těm připadlo druhé místo tabulky nevídanou situací, kdy o pořadí rozhodla lepší vzájemná bilance s třetími Bělečandami z Bělče, kterou rozlišoval jeden jediný leg. Bělečandy se sice mohou těšit z medaile, ovšem mistrovství bude bez jejich účasti.

Kompletní výsledkový servis všech soutěží nabízí portál šipkařů Královéhradecka sever - www.sipky.org/khk-s. (VOn)