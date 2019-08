Náchodská triatlonistka Vendula Frintová to dokázala. Obhájila titul na domácím světovém poháru v Karlových Varech!

Vendula Frintová | Foto: Deník

„Je to skvělé, o to příjemnější, že to je doma. Jsem i ráda, že po prostředku sezony se mi podařilo vrátit zpátky do formy, čas ukáže, jak to bude vypadat v dalších závodech,“ řekla šťastná Frintová v cíli.