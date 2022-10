Šok! Lvice doma nečekaně prohrály s Chomutovem. V sobotu je čeká hvězdný tým USK

A nepovedlo se to ani v pátek ve sportovní hale při ZŠ Komenského. Kara s Ostravou padla pošesté (!) v řadě, ačkoliv to dlouho vypadalo, že utkání bude hratelné do úplného konce duelu.

Chance ŽBL, 6. kolo

Kara Trutnov - SBŠ Ostrava 53:73 (18:10, 28:32, 45:58)

Body: Finková 13, Fisherová 12 (10 doskoků), Tomašicka 9, Gaislerová 8, Šmahelová 5, Šafránková a Kozumplíková 3 - Wilkinsonová 22 (14 doskoků), Smutná a Mullingsová (10 doskoků) 13, Kubíčková a Káňová 6, Rašková 2. Rozhodčí: Kovačovič, Hecl, Kremser. Fauly: 23:12. Trestné hody: 4/2 - 27/20. Trojky: 9:1. Diváci: 328.

Domácí hráčky do zápasu před velmi pěkně zaplněnou halou nevstoupily dobře. Úvodní střelecké pokusy padly do síťky jen soupeřkám a po necelých dvou minutách Kara prohrávala 0:6.

Momentka z utkání Kara vs. SBŠZdroj: Jan BartošJako první prolomila smůlu Tomašicka a v polovině úvodní čtvrtiny už bylo po střele Finkové vyrovnáno (9:9). Zbytek první desetiminutovky navíc vyšel domácím perfektně a po třech trojkách v řadě (Fisherová, Kozumplíková, Finková) vedla Kara 18:10.

Start druhé části bohužel jako by kopíroval tu první. Tentokrát ostravská šňůra 0:7, rychlý obrat ve skóre, proti němuž nepomohly ani další dva úspěšné tříbodové pokusy Trutnova v podání Šmahelové se Šafránkovou.

Poločas hostující celek vyhrál rozdílem čtyř bodů, na začátku druhého ale dokázal odskočit až do vedení 30:40. Ztrátu Kara stáhla až na 44:47 a s podporou publika se mohlo zdát, že v těchto chvílích přijde klíčová a pro domácí úspěšná pasáž.

Jenže se stal pravý opak. Slezanky další bodovou sérií utekly do stavu 44:58 a z této rány už se svěřenkyně trenéra Tomáše Veselého nevzpamatovaly.

V závěrečné čtvrtině Kara zaznamenala pouhých osm bodů a soupeřkám nakonec podlehla rozdílem dvaceti. „Je to velké zklamání, vybouchli jsme,“ přiznal trutnovský lodivod Veselý.

V dalším kole se podkrkonošský celek příští sobotu představí na půdě Slovanky a v pátek 4. listopadu jej čeká domácí východočeské derby s Hradcem Králové.