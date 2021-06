Smazání třígólové ztráty zajistilo Pirátům play off

Už to vypadalo, že královéhradečtí hokejbalisté skončí letos v extralize devátí a přijdou o play off. V domácím derby s Pardubicemi v rámci závěrečného kola základní části však stáhli tříbrankové manko a nakonec do vyřazovacích bojů proklouzli, byť s odřenýma ušima díky lepšímu vzájemnému zápasu s Hostivaří, která měla na devátém místě stejný počet bodů.

Hradec v letošním play off chybět nebude. | Foto: Milan Podpera

Ve čtvrtfinále se Piráti utkají s favorizovaným Kladnem. Série na dvě vítězství začne v sobotu na půdě soupeře (11.00), o den později se odehraje duel číslo 2 na východě Čech (14.00) a případný třetí zápas by byl na programu ve středu 30. června opět na hřišti vítěze dlouhodobé fáze. HBC Hradec Králové 1988 – HBC Autosklo H.A.K. Pardubice 3:4 po samostatných stříleních (0:2, 1:1, 2:0 – 0:0). Branky a nahrávky: 30. Škoda (Novák, Jiřík), 35. Hrubý (Král, Jiřík), 35. Novák (Malý, Krejčík) – 3. Vlasák (Filip, Bílý), 8. Vlasák (Bílý, Filip), 30. Filip (Kubeš, Česák), rozhodující střílení Bílý. Rozhodčí: Černý, Olesz. Střely: 29:28. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:3. Diváci: 20. Hradec: Brykner (Biegl) – Fanderlík, Hrabica, Jiřík, Šimek, Škoda, Švanda – Březina, Černý, Hrubý, Král, Krejčík, Lux, Malý, Novák, Šimůnek, Svoboda. Další výsledky: Letohrad – Karviná 4:1, Kladno – Kert Park Praha 3:2p, Hostivař – Kovo Praha 11:3, Ústí n. L. – Most 2:1, Plzeň – Dobřany 2:3. Tabulka po základní části 1. Kladno 11 8 2 1 0 46:22 29 2. K. P. Praha 11 8 2 1 0 58:28 29 3. Ústí n. L. 11 8 0 2 1 36:21 26 4. Pardubice 11 6 2 0 3 37:30 22 5. Karviná 11 4 1 4 2 38:35 18 6. Plzeň 11 4 1 1 5 28:36 15 7. Most 11 4 1 0 6 34:38 14 8. Hradec Král. 11 2 2 2 5 39:40 12 9. Hostivař 11 3 1 1 6 43:45 12 10. Dobřany 11 3 0 1 7 28:41 10 11. Letohrad 11 1 2 2 6 27:42 9 12. Kovo Praha 11 0 1 0 10 24:60 2